Messina. Iniziati i lavori di bonifica nella ex scuola di Cataratti alta

Pronti a partire quelli di Cataratti bassa

Dopo tanti anni, probabilmente troppi, qualcosa finalmente inizia a muoversi. Stiamo parlando di due ex plessi scolastici che insistono uno nella parte alta e l’altro nella parte bassa di Cataratti.

Da stamattina i mezzi della Messina Servizi Bene Comune hanno iniziato l’opera di scerbatura e bonifica dell’ex plesso scolastico situato nella parte alta del villaggio e qualcosa si è iniziato a muovere anche in quello collocato nella parte bassa.

Appena la scorsa settimana il nostro giornale si era occupato dell’argomento e ne avevamo parlato anche col parroco Alessandro Marzullo.

La vicenda del plesso scolastico alto, accesa dal consigliere Alessandro Geraci è poi stata supportata dal presidente Alessandro Cacciotto e dall’intero consiglio della Terza Municipalità.

“Da tempo – dice Cacciotto – chiediamo interventi di bonifica dei due ex plessi scolastici. Si tratta di un immobile che in passato era una scuola elementare ma che da più di 10 anni versava in uno stato di degrado ed abbandono. Per un periodo quell’ immobile è servito anche ad ospitare una famiglia.

Quanto invece al plesso di Cataratti bassa – continua Cacciotto – da più di un anno abbiamo chiesto la bonifica del posto viste le condizioni di assoluto degrado. L’area è stata in parte già liberata ma serve adesso un intervento risolutivo . In passato questo plesso è servito prima come scuola, poi come sede per alcune associazioni di protezione civile ed ha anche ospitato delle famiglie.

Una volta bonificate le due ex scuole deve concretamente essere avviata un’opera di riqualificazione dei due plessi che possano essere riconsegnati, soprattutto per finalità sociali, alla comunità di Cataratti”.