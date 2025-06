Messina si prepara ai concerti: tutto pronto per il “doppio” Vasco allo stadio Franco Scoglio

Il palco è stato sistemato e l'attesa cresce. Sarà il primo di cinque grandi artisti che si esibiranno fino a fine luglio

MESSINA – Prima Vasco, poi tutti gli altri. Messina si prepara a settimane di grande musica con il “Franco Scoglio” a ospitare artisti del calibro del rocker di Zocca, per una doppia data che inaugurerà la stagione. Allo stadio è già pronto il palco che il 21 e il 22 giugno vedrà protagonista Vasco, davanti a migliaia di fan accorsi in città per l’ennesima esibizione di un’artista dalla carriera lunga e ricca di successi.

Dopo Vasco tocca a Cremonini

Il re dei sold out, icona del rock italiano, tornerà a Messina per la sesta volta. Dall’annuncio nell’estate 2024 l’attesa si è fatta sempre più febbrile. Ma per Messina sarà soltanto l’inizio. Il 28 giugno toccherà a Cesare Cremonini far cantare e ballare il “Franco Scoglio”, come ha già fatto nei giorni scorsi anche a Milano, portando sul palco con sé Elisa. E non è finita perché il 5 luglio toccherà a Marracash, al primo tour negli stadi, prima della super chiusura con Ultimo il 18 luglio e con il doppio concerto di Marco Mengoni, il 23 e il 24.

