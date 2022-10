Messina, tolleranza zero a chi posteggia negli stalli per disabili - Tempostretto

Intensificati i controlli, tra multe e rimozioni forzate, da parte della polizia municipale

MESSINA – Chiamiamolo pugno di ferro, giro di vite o svolta. È tolleranza zero per chi posteggia a Messina nei parcheggi H, gli stalli per le auto delle persone con disabilità. La polizia municipale, guidata dal comandante Stefano Blasco ha intensificato i controlli con multe e rimozioni forzate. In generale, nessuna accondiscendenza nei confronti dei posteggi vietati.

Sarà finalmente una svolta per una città così indisciplinata e refrattaria alle regole? Un tema che la nostra testata affronta quotidianamente attraverso le segnalazioni di lettrici e lettori.

L’intervento della polizia municipale

Posteggi vietati

