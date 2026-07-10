Messina. Troppi ospiti e cibo avariato, multa da 96mila euro a una struttura assistenziale

I titolari sono stati denunciati

I carabinieri delle Compagnie di Messina Centro, Messina Sud, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina e Nas di Catania, hanno rilevato irregolarità in un’attività di alloggio e comunità, tra cui quelle relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, accertando un sovrannumero di presenze rispetto alla capienza massima autorizzata, nonché la detenzione di alimenti e bevande adulterati ed in cattivo stato di conservazione.

I titolari delle imprese sono stati denunciati, venendo sanzionati anche con ammende per oltre 96.000 euro.