 Musica forte, cibo non tracciato e niente licenza: multe a Milazzo, Giardini Naxos e Messina

Musica forte, cibo non tracciato e niente licenza: multe a Milazzo, Giardini Naxos e Messina

Redazione

Musica forte, cibo non tracciato e niente licenza: multe a Milazzo, Giardini Naxos e Messina

venerdì 10 Luglio 2026 - 11:45

La Polizia ha comminato sanzioni per un importo totale di 47mila euro

A Milazzo, la Polizia ha rilevato in due locali violazioni della normativa riguardante le emissioni sonore a tutela della quiete pubblica. Gli impianti acustici in uso non erano dotati della prescritta relazione tecnica e pertanto potenzialmente lesivi del rispetto delle soglie massime di emissioni sonore consentite. Ad entrambi gli esercizi è stata comminata una sanzione amministrativa pari nel massimo a 20mila euro.

In un esercizio commerciale di Giardini Naxos, i poliziotti hanno invece riscontrato violazioni della regolamentazione relativa ai documenti probanti la conservazione degli alimenti con sanzione comminata nel massimo di 6mila euro.

Infine, a Messina, in uno dei locali della zona nord, il controllo amministrativo ha evidenziato l’assenza di licenza per intrattenimento musicale e danzante e in questo caso la sanzione amministrativa applicata è pari nel massimo a 1.549 euro.

Il totale delle sanzioni amministrative comminate ammonta nel massimo a 47mila 549 euro.

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