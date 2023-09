Messina. Vigili in azione in corso Cavour FOTO - Tempostretto

Continua la sosta in doppia fila, che riduce la circolazione su unica corsia

Polizia Municipale all’opera, stamani, per rimuovere le auto in sosta in doppia fila in corso Cavour. Lungo il chilometro tra viale Boccetta e via Tommaso Cannizzaro è raro poter circolare su due corsie, perché una è sempre occupata dalle auto ferme.

Era così prima che venissero installati i cordoli e, come previsto, è rimasto così anche dopo l’installazione dei cordoli. L’unico modo per evitarlo è una costante presenza dei vigili urbani. Se sarà sporadica, ogni qualvolta non ci saranno vigili, i cittadini continueranno a sostare come hanno sempre fatto.

Una curiosità: anche l’auto dei vigili era ferma in doppia fila… In questo caso, ovviamente, si trattava di esigenze di servizio.