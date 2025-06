MessinaCon, il primo super ospite è “Tonio Cartonio”

Lo storico conduttore della Melevisione Danilo Bertazzi sarà in città solo per la giornata di venerdì 5 settembre

MESSINA – MessinaCon 2025 ha il suo primo super ospite. Si tratta di Danilo Bertazzi, l’indimenticato Tonio Cartonio della Melevisione. Un personaggio che dal 1999 al 2004 ha fatto compagnia a intere generazioni alla conduzione di un programma iconico, andato in onda su RaiTre. Bertazzi, recentemente apparso anche in “Pesci piccoli”, serie tv ideata dai The Jackal per Amazon Prime, oggi è la voce e il volto del programma educativo Calzino su Rai Yoyo, oltre che autore di successi come La Posta di Yoyo e Un cerotto per amico.

Quando e dove sarà il MessinaCon

Gli organizzatori del MessinaCon, che quest’anno festeggerà la decima edizione e si terrà dal 5 al 7 settembre a Villa Dante, hanno annunciato sui social la presenza del conduttore per la sola giornata di venerdì 5: “Pronti a tornare al Fantabosco?”.

