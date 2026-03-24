Motor Show Italia sbarca a Messina: lo spettacolo itinerante in città “a tutta velocità”

La società Lidia Togni E20 porterà il suo evento in riva allo Stretto, a un passo dallo stadio Franco Scoglio
MESSINA – Il Motor Show Italia farà tappa a Messina. La società Lidia Togni E20 porterà in città il suo show itinerante, tra stunt man, auto a tutta velocità, motociclette, camion e Monster Truck.
Motor Show Italia a Messina: ecco quando
L’adrenalinico spettacolo dovrebbe tenersi dal 20 maggio al 5 giugno 2026 nell’area di parcheggio “Rossa” accanto allo stadio Franco Scoglio, a San Filippo. La superficie complessiva occupata dalla società sarò di 1.500 metri quadrati, con inizio delle attività di installazione il 19 maggio e il rilascio dell’area il 6 giugno.
In quell’area, quindi, come da ordinanza n.480 pubblicata oggi su Albo Pretorio, vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta e sarà interdetto il traffico veicolare.
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