Natale a Santa Lucia: dall'albero alla notte bianca con animazione Disney e sound village - Tempostretto

L'associazione "Giovani generazioni future" aprirà le festività l'8, con l'accensione dell'albero e zucchero filato gratis. Poi, il sabato, la notte bianca

MESSINA – Dall’accensione dell’albero dell’8 dicembre alla notte bianca di sabato 10. Santa Lucia sopra Contesse si veste di spirito natalizio e si prepara a un Natale ricco di sorprese. L’associazione “Giovani generazioni future” ha organizzato un primo evento già per il prossimo giovedì, giornata in cui storicamente, l’8 dicembre, si dà il via alle festività. Ci sarà l’accensione dell’albero di Natale di fronte la Chiesa di Santa Lucia alle ore 18, oltre che delle luminarie. E ancora la Corale Marfania, con canti e canzoni di Natale, e zucchero filato gratis per tutti i bambini.

Sabato 10 dicembre, invece, scatterà la “Notte bianca del villaggio”. Dalle ore 17 si partirà con la presentazione dell’evento, organizzato sempre dall’associazione, e Santa Lucia sarà poi animata da personaggi Disney, da un sound village e da mercatini per prodotti tipici e shopping. “Giovani generazioni future”, però, promette anche altre sorprese.