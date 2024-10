“No all’isola pedonale permanente sul viale S. Martino”, ricorso al Tar

Il Comune di Messina si difende rispetto alla richiesta di annullamento da parte di una società

MESSINA – Non si rassegnano. Un gruppo di commercianti e cittadini si oppone all’isola pedonale permanente del viale San Martino. In particolare, ora una società, S. Martino Srl, chiede l’annullamento, con precedente sospensione dell’efficacia, della deliberazione della Giunta comunale di Messina che statibilisce l’isola pedonale permanente. La società ha fatto ricorso al Tar, Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, contro la delibera che stabilisce di “istituire permanentemente l’area pedonale continua (tutti i giorni, h 24) nel tratto del Viale San Martino compreso tra le vie Ettore Lombardo Pellegrino e Santa Cecilia, a eccezione della sede tranviaria e delle intersezioni con le vie Maddalena e Santa Cecilia”.

La società S. Martino Srl chiede anche l’annullamento della delibera del Consiglio comunale del 17 giugno 2024 con la quale è stato approvato il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). E, ancora, l’annullamento del decreto dell’assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia, che esprimeva parere favolrevole sulla base del parere di una Commissione tecnica specialistica, e della delibera della stessa Giunta Basile con la quale era stato approvato il Piano generale del traffico urbano.

A difendere il Comune di Messina sarà l’avvocato Santi Delia.

Articoli correlati