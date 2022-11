Il parcheggio del mercato Zaera dovrebbe aprire la prossima settimana - Tempostretto

Manca solo il verbale di consegna ad Atm, che dovrà gestirlo

Martedì 29 o mercoledì 30 novembre. E’ la nuova previsione di apertura del parcheggio del mercato Zaera, da parte del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Salvatore Mondello.

Adesso è tutto pronto, “manca solo il verbale di consegna ad Atm”, che dovrà gestirlo. L’apertura era prevista già nella scorsa settimana ma ci sono stati ancora ritardi.

Per questo il condizionale è d’obbligo ma stavolta dovrebbe essere quella buona. E sarebbe anche l’ora, visto che è ormai è trascorso un anno e mezzo dall’inaugurazione del mercato, senza che i clienti abbiano mai potuto usufruire del parcheggio sottostante. Una mancanza che ha penalizzato anche gli esercenti, l’ultima loro protesta quasi un mese fa.

I parcheggi nella rotonda del viale Europa

Saranno cinquanta posti auto preziosi sia per il mercato, la mattina, sia per il resto della città, il pomeriggio. E si spera che, con un comodo parcheggio a due passi, termini la cattiva abitudine di fermarsi dentro la vicina rotonda del viale Europa. “Un minutu”, è la classica scusa dei messinesi. Un minuto di parcheggio, con MyCicero, costa due centesimi, dieci minuti diciassette centesimi. Cifre abbordabili, no?