Peloro Summer Challenge, sport, musica e dj set a Torre Faro: aprirà l’evento Marco Melandri

L'ex campione di MotoGp darà il via alla manifestazione estiva, che si terrà dal 23 al 26 luglio nell'area ex Sea Flight

MESSINA – Più di 15 sport, oltre 200 competizioni, tanta musica e dj set. È la Peloro Summer Challenge, uno degli appuntamenti inseriti dall’amministrazione comunale nel fitto calendario di eventi denominato “E-state 2025“. Si terrà nell’area ex Sea Flight, a pochi passi dal Pilone di Torre Faro, dal 23 al 26 luglio e coinvolgerà decine di atleti di diverse discipline, ma anche musicisti e dj. Ad aprire la manifestazione sarà Marco Melandri, ex campione di MotoGp oggi dj. Un ospite d’eccezione per una prima edizione che si prospetta scopiettante.

Finocchiaro: “All’ex Sea Flight non solo musica”

Ad aprire la conferenza stampa di presentazione dell’evento è stato l’assessore Massimo Finocchiaro. Ha spiegato che “si voleva animare l’area ex Sea Flight anche quest’anno con attività sportive. La proposta di Saro Presti di qualche mese fa è stata questo evento che coniuga sport, inclusione, divertimento e aggregazione. Il Comune, quando dà un supporto, vuole essere coinvolto. A me piace dare suggerimenti o spunti e credo che le cose si possano migliorare sempre. Il villaggio sportivo di Torre Faro avrà tante discipline e anche un po’ di musica. Aprirà questa kermesse sportiva Marco Melandri, che non sapevo che da pluricampione di motociclismo oggi si è dato alla musica. Durante queste giornate ci saranno anche dj set in un posto unico. C’è il muay thai ma anche la zumba, c’è il surf e c’è il tennis tavolo, per citarne solo alcuni e far capire che l’evento si rivolge a tutti”.

Saro Presti: “Questa è una sfida vinta”

A organizzare l’evento è stato Saro Presti, pluricampione di pluricampione di kickboxing, muay thai e K-1, che ha poi aggiunto che “questa era una sfida su molti fronti. Grazie ai miei collaboratori e all’appoggio del Comune siamo riusciti a farcela. All’inaugurazione dell’evento ci sarà Marco Melandri, sarà il 23 luglio dalle 19 a mezzanotte. Poi dal 24 tutte le attività sportive. Oggi cerco di realizzare qualcosa che possa riunire tutti gli sportivi messinesi. La manifestazione è aperta e gratuita, non a scopo di lucro”. A coadiuvare nell’organizzazione Presti sono stati, tra gli altri, Davide Fragale, la manager Giovanna Migliardi, il campione mondiale messinese di Muay Thai Kevin Sciuto, il pugile Salvatore Spinella e altri giovani coinvolti nella manifestazione. Tanti gli sportivi coinvolti da Norma Pilota ai già citati Kevin Sciuto e Salvatore Spinella fino al pallanuotista Massimo Giacoppo. Presente alla conferenza anche il vocalist Yanez, tra i fautori dell’arrivo di Marco Melandri in città.

Il programma

Giorno 1 – Mercoledì 23 Luglio 2025

Ore 18:00 – 01:00: Inaugurazione ufficiale dell’evento.

Ore 18:00 – a seguire: Opening e cerimonia apertura con radio Sorrenti.

Ore 18:00 – 20:00: Presentazione delle squadre, dei team e delle società.

Ore 20:00 – 01:15: DJ Isabel Genghi DJ Yanez Dj Marco Melandri Dj Antonio Sorrenti.

Giorno 2 – Giovedì 24 Luglio 2025

Ore 17:30 – 00:00: Apertura continua dell’evento sportivo/musicale.

Ore 17:30 – 20:30: Svolgimento dei vari tornei sportivi +Training camp +Fisioterapia con il dott. Sario Aliotta. Attività fisse di Crossfit ,Beach Volley,Baseball Five.

Ore 18:00-19:00: Spettacolo di danza araba con Regina De Luca.

Ore 18:00: Calcio Balilla con Alfredo Finanze.

Ore 19:15-20:00: Pilates sulla spiaggia con Regina De Luca.

Ore 20:30-22:00: Saggio Jessica Sparacio + Fabio Guarnera spettacolo coppia latino.

Ore 22:00-01:15: DJ Leo Lippolis.

Giorno 3 – Venerdì 25 Luglio 2025

Ore 17:30 – 00:00: Apertura continua dell’evento sportivo/musicale.

Ore 17:30–20:30: Svolgimento dei vari tornei sportivi +Training camp+Fisioterapia con il dott. Sario Aliotta. Attività fisse di Crossfit, Beach Volley, Baseball Five.

Ore 18:00-20:00: Conference degli atleti di Muay Thai (palco).

Ore 18:00-19:00 Zumba in Silent con Daniela Giorgianni.

Ore 19:00 – 20:30: Yoga sulla spiaggia con Bruno Porcar.

Ore 20:30-21:30: Musica dal Vivo con Carmelo Bonarrigo KM 11 Trio.

Ore 21:30: Cuban Street scuola di danza con Antonio Roccamo.

Ore 20:30-00:30: Pelorias Sea Sound @Fondazione Horcynus Orca (post in collab.).

Giorno 4 – Sabato 26 Luglio 2025

Ore 17:30-00:00: Apertura continua dell’evento sportivo/musicale.

Ore 17:30–20:30: Svolgimento dei vari tornei sportivi +Training camp +Fisioterapia con il dott. Sario Aliotta. Attività fisse di Crossfit ,Beach Volley,Baseball Five.

Ore 18:00-19:00: Zumba con Daniela De Domenico.

Ore 19:00-20:00 Group Boxing con Peppe Schepis.

Special guest di Boxe K1 Muay Thai con il campione Samy Sana.

Ore 19:00: Inizio delle gare di Boxe.

Ore 20:30: Inizio delle gare di Muay Thai.

Altri eventi