Per l'Acr Messina due buone notizie: gol e classifica corta - Tempostretto

Quattro gol al Franco Scoglio non si vedevano dall'annata della promozione di Novelli in Serie D

MESSINA – La vittoria per 4-1 del Messina sabato contro il Latina non sistema nulla, ma può rappresentare un nuovo inizio. Lo stesso allenatore Gaetano Auteri ci va cauto facendo notare, in conferenza stampa dopo la partita, come ancora una volta la squadra ha subito un gol evitabile. Stavolta non ha pesato sul risultato o sulla testa dei giocatori perché, per la prima volta, il Messina dopo aver aperto la gara ha messo distanza dalla squadra avversaria.

Sette punti adesso in classifica, una graduatoria che dopo 10 giornate nel girone C resta corta, almeno per quanto riguarda la zona calda, quella retrocessione. Il Messina risale al 19° posto, mettendosi davanti la Fidelis Andria a 6 punti e appaiando il Picerno anch’esso a 7. Guardando in alto a nove punti c’è il Potenza, a 10 la Viterbese. In tre invece hanno 11 punti e sono Virtus Francavilla, Foggia e Avellino; superando il gruppetto si arriva in 13ª posizione, fuori anche dalla griglia playout. La zona playoff tra l’altro è a meno di 10 punti, dove ci sta proprio il Latina, quarta a 17.

Acr Messina ritrovato il feeling col gol

Quattro le reti segnate sabato al Franco Scoglio dai biancoscudati, due per tempo. Catania (doppietta), Iannone e Fiorani a calare il poker in pieno recupero. Lo stesso Catania, in conferenza stampa con mister Auteri, auspica che questa vittoria possa sbloccare la stagione del Messina. Intanto la squadra biancoscudata ha trovato nell’ala milanese il suo capocannoniere (tre volte a segno) del solo campionato, seguito da Iannone a due reti. Un under e uno che lo era nella passata stagione, due giocatori che hanno il coraggio di puntare l’uomo e tentare la conclusione verso la porta ogni qual volta ne hanno la possibilità.

Giusto per far capire l’entità della vittoria del Messina per trovare quattro reti segnate dalla squadra di Sciotto in campionato bisogna tornare al debutto in Serie C nella scorsa stagione. A Pagani la formazione allora allenata da Sullo pareggiò 4-4, però in trasferta. Le vittorie più larghe nella scorsa stagione, in casa, furono con due reti di scarto con in panchina mister Capuano (Campobasso 2-0) e Raciti (Potenza 2-0).

Per trovare una vittoria con almeno 3 gol di scarto bisogna tornare all’annata di Novelli in Serie D con il 3-0 al Marina di Ragusa alla 33ª giornata. I quattro gol in casa non si vedevano invece da prima ancora, quando alla 30ª, a maggio 2021, il Messina ospitò il Rende. Finì anche quella volta 4-1, tripletta dell’airone Ciro Foggia e poker calato da Bollino nei minuti finali.

