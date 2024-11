“Perdita d’acqua in via Chiesa dei Marinai” VIDEO

Giriamo la segnalazione del lettore ad Amam

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da qualche giorno in via Chiesa dei Marinai, angolo via Calapso, c’è una perdita di acqua (acque chiare) che allaga la strada. Si parla tanto a Messina da diversi mesi di razzionalizzare l’acqua. Stiamo passando periodi lunghissimi senza un goccio d’acqua in questa zona, dove le autobotti facevano spola continuamente nei condomini, per poi vedere tanto spreco. Poi ci lamentiamo quando si verificano le voragini…”.

