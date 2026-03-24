Piazza Antonello… vera piazza. L’idea per trasformare l’incrocio

L’idea dell’ex assessore Caruso e il rendering dell'architetto Giannone

Si chiama piazza ed è dedicata ad Antonello, il personaggio più illustre della storia di Messina. Ma in realtà tanto piazza non è e somiglia più a uno snodo stradale. Ne avevamo parlato tempo fa e, di recente, l’ex assessore Enzo Caruso ha sviluppato un’idea che però, almeno al momento, ha prodotto solo un rendering, realizzato dall’architetto Luciano Giannone. Un’idea che traccia una rotta possibile per la prossima amministrazione, qualunque sia, chiamata a decidere se trasformare questa ipotesi in un progetto concreto.

Una piazza oggi frammentata

Tra aiuole spartitraffico, asfalto deteriorato, segnali verticali e parcheggi per motorini, oggi non si trova uno spazio gradevole. La struttura esagonale dei palazzi storici che la circondano, dal Municipio alla Provincia, meriterebbe un centro altrettanto armonioso, che oggi manca del tutto.

La proposta: pedonalizzazione e rotatoria naturale

L’idea alla base del rendering di Giannone punta tutto sulla semplificazione. La proposta prevede la creazione di un’area pedonale centrale, pavimentata in modo coerente con il pregio architettonico circostante, con al centro una statua di Antonello.

Dal punto di vista della viabilità, la rivoluzione consisterebbe nell’eliminazione totale dei semafori. Le auto non passerebbero più “dritte” attraverso il centro della piazza, ma percorrerebbero il perimetro in senso rotatorio. Il tragitto risulterebbe leggermente più lungo ma il guadagno di tempo sarebbe garantito dall’assenza dei tempi morti dell’incrocio semaforizzato, rendendo il traffico più fluido e continuo.

Sarà compito dei futuri inquilini di Palazzo Zanca (siano riconfermati o nuovi) decidere se puntare su questa trasformazione, redigere il progetto definitivo, reperire i finanziamenti necessari e, infine, bandire i lavori. L’idea di Caruso e Giannone resta un punto di partenza importante: una traccia su come restituire bellezza e vivibilità a uno dei luoghi simbolo della storia messinese, sul modello di quanto già ben riuscito a piazza del Popolo.

Piazza Castronovo, piazza Juvara, largo Seggiola

Discorso simile per altre piazze di nome ma non di fatto. E anche qui sarebbero possibili interventi di riqualificazione che permetterebbero al contempo di migliorare l’aspetto urbano senza peggiorare più di tanto la viabilità.

A piazza Castronovo ci sono i marciapiedi intorno ma al centro resta solo asfalto e le strade laterali consentono una viabilità in senso rotatorio. Idem a piazza Juvara, che di piazza ha ben poco: quattro piccole aiuole spartitraffico agli angoli e nessuno spazio per i pedoni. Anche in questo caso, con un progetto adeguato, sarebbe possibile creare una vera piazza centrale e aumentare gli spazi pedonali, senza creare grandi disagi al traffico, anche qui con una rotatoria. E per risolvere il problema del passaggio della Vara basterebbe posticipare la partenza di pochi metri, già dalla corsia lato mare di via Garibaldi, e che la nuova piazza Juvara restasse a pari livello col piano stradale, in modo da aprirla al transito solo il 15 agosto per la processione.

Infine Largo Seggiola, un’area che, pur essendo stata sottratta al traffico veicolare e pedonalizzata ormai da qualche anno, non ha mai trovato una vera identità urbana. Nonostante il potenziale legato alla sua posizione centrale, lo slargo è rimasto a lungo una spoglia distesa di asfalto, priva di arredi o elementi di verde pubblico che possano favorire la sosta e l’aggregazione.