Potenza-Messina affidata a Gianluca Grasso di Ariano Irpino

L'arbitro campano designato per la sfida ha precedenti recenti con entrambe le squadre. Prevendita aperta per gli ospiti fino a sabato sera

MESSINA – La sfida valida come prima giornata di ritorno sarà diretta dall’arbitro campano Gianluca Grasso. Nelle designazioni il direttore di gara della sezione di Ariano Irpino sarà affiancato da Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Andrea Pasqualetto di Aprilia come assistenti. Quarto ufficiale Gennaro Decimo di Napoli. La partita è programmata allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza alle ore 12:30 di domenica 22 dicembre.

L’arbitro Grasso ha precedenti con entrambi le formazioni. Il più recente è il 3-3 proprio allo stadio “Viviani” dove il Potenza ha pareggiato a settembre scorso contro il Crotone. Con i lucani ha inoltre un altro precedente in Serie C e fu un pareggio a reti bianche.

I precedenti col Messina sono tre e a maggioranza favorevoli. L’ultimo in ordine cronologico è la vittoria nella precedente stagione contro la Virtus Francavilla in casa per 3-2, nel finale di quella partita ci furono due espulsioni, una per parte. Andando a ritroso due precedenti in Serie D, il primo datato febbraio 2020, sconfitta dei biancoscudati sul campo del Roccella per 1-3, e ancora prima, aprile 2018, vittoria in casa per 5-0 contro il Paceco.

Prevendita aperta per il settore ospiti

Aperta la prevendita per il settore ospiti che chiuderà sabato 21 alle ore 19:00. I biglietti sono in vendita, sul sito boxol.it, in ‘curva ospiti’ al prezzo di 15 euro che diventano quasi 17 con i costi di commissione previsti. “Ingresso esclusivo da Via Viviani. In loco non sarà possibile la vendita, pertanto si invita espressamente di non recarsi allo stadio senza il titolo valido già acquistato” è inoltre specificato nel comunicato del Potenza.