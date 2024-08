Primo avversario del Messina il Potenza: presentazione e precedenti

I lucani ne hanno vinte due su due in questo avvio di stagione. Tra le loro fila gli ex Burgio e Firenze, precedenti favorevoli ai biancoscudati

MESSINA – Da domenica sera non si potrà più scherzare, non che fino ad adesso fosse lecito, ma bisogna evitare per il quarto anno consecutivo in Serie C di avere una partenza ad handicap nelle prime giornata. Domenica sera il Potenza arriva a Messina che inizierà il suo campionato, l’ottavo con ancora Sciotto presidente, della trattativa, il closing e quant’altro non se n’è saputo più nulla.

Sarà il secondo consecutivo di mister Giacomo Modica e questo mette un po’ più di tranquillità considerando anche che buona parte della squadra della passata stagione è stata confermata: non si ripartirà completamente da zero. L’avversario Potenza lo scorso anno chiudendo due punti e due posizioni sotto il Messina ha dovuto disputare il playout contro il Monterosi Tuscia salvandosi.

L’avversario Potenza

Quest’anno la squadra lucana, ancora agli ordini di Pietro De Giorgio, ha iniziato molto bene in Coppa Italia. Nei due primi impegni ufficiali ha trovato due vittorie, la prima in casa contro l’Audace Cerignola, vinta 1-0 con la rete di Caturano, un attaccante di lusso per la categoria. Nel secondo turno giocato in trasferta contro il Benevento vittoria per 2-1 con le reti di D’Auria e Felippe.

Nelle prime due uscite stagionali quindi due vittorie e soprattutto un 4-3-3 di partenza sempre uguale, segno che in casa Potenza le idee sono abbastanza chiare e il gruppo è già al completo. In porta Cucchietti, nella linea difensiva a quattro Novella, Sciacca, Verrengia, Burgio. In mediana Castorani, Felippe ed Erradi, tridente offensivo composto da D’Auria e Di Grazia a supporto di Caturano.

Nella formazione lucana vanno segnalati anche due calciatori ex Acr Messina. Il primo è Riccardo Burgio, già titolare sulla corsia mancina nelle prime due uscite. Il terzino ha vestito per poco la maglia biancoscudata nella stagione 2021/2022, arrivato nel mercato di gennaio subentrò nel finale contro il Picerno fornendo un assist nei suoi 22 minuti con la squadra peloritana poi si infortunò. Il secondo è Marco Firenze, il centrocampista nella passata stagione non ha legato con mister Modica. Indiscusse le sue qualità ma non molto propenso alla fatica in campo, ha lasciato lo Stretto dopo 25 presenze, con oltre 1400 minuti in campo, una rete segnata, splendida su punizione alla prima di campionato contro l’Audace Cerignola, e tre assist.

I precedenti col Messina

Nella passata stagione due pareggi nelle due sfide giocate tra queste due squadre. La prima in casa del Potenza, all’Alfredo Viviani, si conclude 0-0, la seconda in casa al Franco Scoglio vede il Messina passare in svantaggio subendo la rete di Maddaloni. Nella ripresa Emmausso e Salvo la ribaltano, ma nel finale Steffé segna la rete del 2-2.

L’anno precedente, la stagione 2022/2023, un pareggio in casa al Franco Scoglio all’andata per 1-1, alla rete di Fofana nel primo tempo rispose Del Sole subentrando dalla panchina. Nel match di ritorno importante vittoria esterne dei biancoscudati che passarono per una rete a zero al Viviani grazie a Balde.

Tre anni fa col Messina che tornò dopo anni in Serie C le sfide contro il Potenza fruttarono due vittorie importantissime. La prima in trasferta in un rocambolesco 3-2, fu anche il battesimo di fuoco di Eziolino Capuano sulla panchina biancoscudata. Al ritorno in casa sempre vittoria ma meno al cardiopalmo con il Messina a imporsi segnando una rete per tempo e senza subirne.

Scorrendo anche i precedenti più datati il Messina è nettamente in vantaggio sul Potenza che proprio in riva allo Stretto ha trovato poche gioie nella sua storia.

