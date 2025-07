Proposta di matrimonio gay al concerto di Mengoni. “Viva l’amore, viva i corpetti”

"Francesco mi vuoi sposare?": un cartellone, un anello e il cantante scende dal palco ad abbracciarli

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una proposta di matrimonio davanti a 35.000 persone. Un momento d’amore, di libertà e di gioia condivisa. “Viva l’amore, viva i corpetti, viva la libertà”, ha detto Marco Mengoni quando ha visto la scena davanti a lui. Proprio sotto il palco, in prima fila, un uomo indossava un corpetto molto simile a quello che ha caratterizzato i suoi concerti di questo tour. Quasi a fine spettacolo, mentre il cantante stava iniziando a leggere un po’ di cartelloni, ecco che in mezzo al pubblico appare: “Francesco mi vuoi sposare?”. Dietro di loro un ventaglio arcobaleno, simbolo dell’amore libero. L’artista ferma il cameraman sui due. Spunta un anello e i ragazzi si abbracciano fra gli applausi dello stadio intero.

Gli abbracci con i fan in prima fila

“Corono questo matrimonio”, Mengoni scende dal palco e va ad abbracciarli. E continua a leggere cartelloni, salutare e stringere alcuni fan fra le prime file. Una mamma che gli dice “sei il figlio che tutti vorrebbero avere”, una bambina di 7 anni per la prima volta ad un concerto, un ragazzo che il giorno dopo ha un esame, una donna che si è licenziata per andare al suo concerto. “Spero che quel lavoro non ti piacesse, meriti un abbraccio di consolazione”, le dice Mengoni.

Mengoni in mezzo al pubblico: tenero, simpatico, complice

Una decina di minuti in cui Marco Mengoni non ha cantato ma è stato in mezzo al pubblico. Mostrando il suo lato più tenero, simpatico, complice. Sinceramente coinvolto dalle storie dei suoi fan. “Grazie per tutto l’amore, per i cartelloni, per la vostra presenza, per quello che vi siete messi” e si rivolge in particolare al ragazzo col corpetto e ad una ragazza vestita da unicorno.

