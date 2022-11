Risanamento Messina. Demolite le ultime baracche di Fondo Basile FOTO - Tempostretto

All'incrocio tra via Seminario Estivo e via Monte Scuderi

Ancora baracche che cadono giù. Le ultime a Fondo Basile, all’incrocio tra via Seminario Estivo e via Monte Scuderi, un’area già interessata da demolizioni anni fa, dov’erano rimaste in piedi una ventina di casupole con tetti in amianto. Agli abitanti è stata assegnata una casa popolare dignitosa.

Invitalia, soggetto attuatore e committente per conto della commissaria del Governo per il risanamento di Messina, la prefetta Cosima Di Stani, lo scorso 19 maggio aveva firmato il contratto per i lavori di “demolizione, bonifica e trasporto a rifiuto” per le aree di Fondo Basile e Fondo Saccà, assegnati alla Cericola srl di Lanciano (Chieti) e iniziati lo scorso 7 ottobre con una durata prevista di due mesi.

Nel riquadro grande l’area di Fondo Basile, in quello piccolo le ultime baracche demolite

A distanza di tre settimane si vedono i frutti del lavoro: le baracche di Fondo Basile non ci sono più, anche se restano i detriti da portare via. Situazione simile a Fondo Saccà e via Macello Vecchio, dove le demolizioni sono state completate ma i resti sono ancora visibili.

Ancora in corso, invece, gli interventi in via delle Mura mentre gli abitanti di tante altre zone degradate sono in attesa di un alloggio popolare.

Tra le priorità c’è Camaro Sottomontagna, dove il risanamento è iniziato ma non concluso, perché una trentina di famiglie abita ancora lì.