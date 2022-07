Sabato tragico in spiaggia: due morti a Spadafora e Barcellona - Tempostretto

Malori fatali per una 71enne e un 47enne. Vani i tentativi di soccorso

Due morti improvvise ieri in spiaggia sulla costa tirrenica. Il primo tragico episodio si è verificato nel primo pomeriggio a Spadafora. Vittima una donna di 71enne che era appena giunta sull’arenile. Un malore improvviso le è stato fatale. Vani i tentativo di soccorso subito richiesti dai bagnanti. Sul posto erano arrivati un’ambulanza e l’elisoccorso per il trasferimento in ospedale, ma per la 71enne non c’è stato nulla da fare.

Qualche ora dopo, a Barcellona Pozzo di Gotto, un episodio simile. Vittima, questa volta, un 47enne originario di Catania ma residente nella zona da anni. Inutili anche in questo caso i tentativi di rianimarlo. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.