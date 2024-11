Senza acqua da mesi, “l’Amam incontrerà i cittadini ogni settimana”

Messina. L'annuncio del sindaco Basile nell'incontro con il comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto!"

MESSINA – Una delegazione del comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto!” è stata accolta dal sindaco Federico Basile durante il sit-in di protesta organizzato questa mattina in piazza Unione Europea. Proprio davanti al Municipio. Raccontano gli organizzatori: “Il sindaco ci ha ascoltati, annunciando l’impegno di Amam a incontrare settimanalmente i cittadini. E si è detto dispiaciuto di non aver risposto alla pec che gli avevamo mandato il 18 ottobre. Ci ha dato alcune spiegazioni. Intanto, quello che sapevano tutti, che è una rete idrica vecchissima e che ci sono perdite infinite. Loro stanno iniziando a fare dei lavori di sostituzione ai tubi, non di rattoppamento. Da Gazzi stanno procedendo verso la Tommaso Cannizzaro e partiranno anche con l’Annunziata (in questo periodo si sta sostituendo la condotta sotto il Quartiere Lombardo, n.d.r.). Insomma, stanno cercando di rattoppare, sostituendo parti di tubi. Loro hanno fatto una mappatura della rete, che è ad anello, quindi questo comporta una perdita maggiore per quanto riguarda la linea”.

“Il progetto è stanziato con i fondi del Pnrr”

“Il sindaco ha anche riferito che questo progetto è stato stanziato con i fondi del Pnrr che scadrà il 26 marzo del 2026. Quindi, entro quella data, dovrebbero finire tutti questi lavori di rifacimento, di sostituzione dei tubi. Se dovessero esserci ritardi, loro pensano di poter chiedere una proroga. Diciamo che l’obiettivo che hanno è quello di ridurre del 15% le perdite di acqua. Altro problema è quello dell’acquedotto di Fiumefreddo, una tubatura vecchia, rigida. Amam e amministrazione hanno puntato su lavori di sostituzione di parte dei tubi. Il tutto creando dei tubi più o meno flessibili che, anche se ci fosse un cedimento del terreno importante, non provocherebbero l’interruzione dell’acqua”, spiega la delegazione.

“Vedremo se alle promesse seguiranno i fatti”

Intanto si è insediato, già da qualche settimana, il nuovo Consiglio d’amministrazione di Amam: l’ingegnere Paolo Alibrandi, nuovo presidente, l’ingegnera Francesca Martello e Salvatore Cosenza, dipendente di Unicredit e componente della segreteria provinciale di Sud chiama Nord. Già all’opera quindi e ha spiegato il sindaco alla delegazione del comitato: “L’Amam si riunirà settimanalmente per incontrare i cittadini”. Un po’ di speranza mista a scetticismo quello del comitato che così commenta: “Vedremo l’esito di queste promesse”.

Articoli correlati