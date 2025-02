Sequestra in casa i genitori e arraffa oro e argento, arrestata una donna

Ha pure spruzzato lo spray al peperoncino. Intervento dei carabinieri a San Filippo del Mela

SAN FILIPPO DEL MELA – Ha segregato in una stanza i genitori per rubare oro e argento in casa. E con le bombolette di spray al peperoncino li ha immobilizzati. Ma le grida degli anziani hanno richiamato l’attenzione di un vicino. Da qui l’arrivo dei carabinieri, a San Filippo del Mela, e l’arresto della donna per sequestro di persona a scopo di rapina.

L’intervento dei militari ha permesso di bloccare la donna, che si era nascosta in un balcone adiacente all’abitazione dei genitori. Recuperati i monili in oro e l’argenteria di grande valore.

La figlia della coppia, già nota alle forze dell’ordine, è ora rinchiusa nel carcere di Gazzi.