Sfida cruciale per il Messina, il Giugliano è più forte della classifica che ha - Tempostretto

Il Giugliano ha avuto tutta la settimana per prepararsi, nell'ultimo precedente in casa vittoria del Messina grazie a Curiale

MESSINA – Si torna subito a giocare al “Franco Scoglio”, dopo quattro giorni e il pari con la Casertana il Messina ritornerà a calcare il prato dell’impianto di SanFilippo affrontando domenica alle ore 14 il Giugliano. Ad arbitrare la sfida sarà Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria, assistito da Marco Toce (Firenze) e Matteo Nigri (Triseste), quarto ufficiale dalla sezione di Palermo Fabrizio Ramondino. Tra i tifosi, ospiti del Messina, ci saranno gli studenti di “Seguenza” e “Maurolico”, mentre con la Casertana, in questi appuntamenti per gli impegni casalinghi, era toccato agli studenti del “Verona Trento”.

Il dato statistico vede il Messina ancora non sconfitto in casa (una vittoria e due pareggi) e il Giugliano ancora non vincente in trasferta (un pareggio e due sconfitte). Con i precedenti inoltre che sorridono al Messina, ma i campani non sono squadra da sottovalutare perché fin qui ha incontrato le più forte del campionato.

Il Messina comunque non potrà certo fare sconti, gli ultimi passi falsi non lo permettono. L’obiettivo sarà ottenere i tre punti nella speranza che il gruppo finalmente al completo possa sopperire alle difficoltà di giocare nuovamente dopo pochi giorni, mancherà all’appello solo Zammit impegnato in nazionale under 21. Un nuovo pari potrebbe essere mal digerito, ma dipende da come arriverà. Invece l’ipotesi della prima sconfitta in casa non è nemmeno contemplata.

L’avversario Giugliano

Il Giugliano viene dalla vittoria casalinga contro il Taranto e soprattutto ha avuto tutta la settimana per preparare la partita contro il Messina, che invece ha giocato il recupero contro la Casertana mercoledì sera. I campani non perdono da tre partite, le ultime due di campionato e il turno preliminare di Coppa Italia, le ultime sconfitte sono arrivate nel turno infrasettimanale di fine settembre dove il Giugliano ha subito un netto 4-0 dal Picerno in trasferta e uno 0-3 in casa dal Latina.

In totale i prossimi avversari del Messina hanno fin qui subito dieci reti realizzandone quattro. La quasi totalità dei punti che compongono la loro classifica sono arrivati in casa, sette su otto, frutto di due vittorie di misura e un pareggio; mentre in trasferta un solo pareggio contro la Virtus Francavilla.

Un ruolino di marcia che non deve ingannare perché il Giugliano fin qui ha incontrato cinque delle prime sei del girone e spesso fuori casa: la prima Juve Stabia, la terza Latina, la quarta Foggia, la quinta Picerno, la sesta Virtus Francavilla e la seconda, il Benevento, l’ha affrontata e superata ai rigori in Coppa Italia. Contro le squadre di media/bassa classifica, Taranto tredicesima e Sorrento diciottesima, ha invece vinto. Questa sfortuna nel sorteggio del calendario fa pensare che questa formazione possa ambire ad una posizione migliore in classifica.

L’ultimo undici di partenza e i precedenti

La formazione di mister di mister Valerio Bertotto nell’ultima uscita contro il Taranto ha giocato con il modulo 4-3-3. Baldi tra i pali, sulla fascia destra l’ex Rondinella con a sinistra Yabre, centrali difensivi Berman e Caldore. Chiavi del centrocampo a Vogiatzis con Ciuferri e Gladestony mezzali, tridente offensivo composto da Oviszach, Sorrentino e De Sena.

Precedenti tra le due squadre nei tre incontri più recenti in perfetto equilibrio: una vittoria a testa e un pareggio. La vittoria del Giugliano arrivò in Serie D nel dicembre 2019, partita di andata vinta in terra campana per 2-1, al ritorno non si disputò. Nella passata stagione invece vittoria del Messina in casa per 1-0, la prima della gestione Auteri arrivata grazie all’unico gol in stagione di Curiale, e pareggio in trasferta al ritorno rimontando da due reti di svantaggio con Balde e Berto, il match terminò 2-2 era un Messina che in quel periodo era incapace di perdere.

