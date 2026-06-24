“Shall We Dance!”: Giovanni Pernice il 22 luglio inaugura Catona Teatro

Il campione di "Ballando con le Stelle" porta a Reggio Calabria uno spettacolo tra danza, musica dal vivo e la sua storia da Palermo a Londra

Catona Teatro, la rassegna estiva di riferimento del reggino, apre la sua nuova stagione con un colpo ad effetto: il 22 luglio 2026, alle ore 21:15, debutta in scena “Shall We Dance! – Ballando da Palermo a Londra con Giovanni Pernice, produzione del Teatro Sistina con la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo.

Giovanni Pernice protagonista: chi è il “trionfatore” di Ballando con le Stelle

Giovanni Pernice è uno dei ballerini professionisti più amati della televisione italiana. Originario di Palermo, si è affermato come volto simbolo di Ballando con le Stelle su Rai1, conquistando milioni di spettatori con tecnica, carisma e un percorso artistico che lo ha portato a costruire una solida carriera internazionale nel mondo della danza competitiva e dello spettacolo teatrale britannico.

Con “Shall We Dance!”, Pernice torna in Italia per raccontarsi al pubblico in prima persona: uno spettacolo celebrativo che ripercorre la sua vita e la sua carriera, dal quartiere palermitano delle origini fino ai palcoscenici londinesi.

Lo spettacolo: narrazione, danza e grande intrattenimento

La direzione artistica è affidata al messinese Massimo Romeo Piparo, storico autore e ideatore del format di Ballando con le stelle. Le coreografie portano la firma di Arduino Bertoncello, la direzione musicale di Emanuele Friello. Scene e costumi sono curati rispettivamente da Teresa Caruso e Cecilia Betonia.

In scena, quattro coppie di ballerini – tra cui lo stesso Pernice con la sua partner – daranno vita a una reinterpretazione contemporanea dei balli latino-americani e standard. La colonna sonora è affidata a musica dal vivo, vocalist e una selezione di grandi successi pop internazionali, in un “jukebox” danzante capace di alternare momenti emozionanti e sequenze ad alto ritmo.

Catona Teatro: sipario alzato il 22 luglio

L’appuntamento inaugura la nuova stagione della rassegna calabrese, confermando la vocazione di Catona Teatro ad aprire i propri cartelloni con produzioni di respiro nazionale. L’inizio è fissato per le 21:15 di martedì 22 luglio 2026.