Stromboli. All'imbarco con 33 grammi di hashish: tenta di lanciare in mare il pacco ma viene arrestato - Tempostretto

L'uomo è stato fermato dai Carabinieri, che hanno trovato altri 115 grammi della stessa sostanza e tre bilancini nascosti nel trolley e nel marsupio

STROMBOLI – Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poco prima di imbarcarsi sulla nave diretta a Napoli. Durante i classici controlli, infatti, i Carabinieri della stazione di Stromboli hanno notato il nervosismo di un individuo che, appena visti gli agenti, ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo in mare. Le forze dell’ordine sono intervenuti per bloccarlo e recuperare la confezione. Al suo interno sono stati rinvenuti 33 grammi di hashish.

La successiva perquisizione personale ha permesso ai carabinieri di trovare altri 115 grammi della stessa sostanza, in alcuni involucri nascosti addosso all’uomo, oltre a tre bilancini di precisione conservati nel trolley e nel marsupio del viaggiatore. Subito è scattato l’arresto, mentre la sostanza è stata inviata insieme ai bilancini al Reparto Carabinieri Investigazioni scientifiche di Messina.