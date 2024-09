“Un’estate con poca acqua in via Cuba a San Licandro”

La lettera di un cittadino. Segnalazioni anche per via Saccano. Amam: "Massimo impegno"

MESSINA – Problema acqua a Messina in via Cuba, a San Licandro, come segnala un lettore, e in altre zone. Ieri il Centro operativo comunale ha terminato le sue attività. Da oggi le segnalazioni sulla crisi idrica vanno fatte direttamente all’Amam. Gli interventi necessari sono gestiti direttamente dall’Azienda meridionale acque Messina, che garantirà assistenza h24 ai numeri 800085584 e 0903687711. Nelle prime ore della mattina diverse persone hanno avuto difficoltà a contattare telefonicamente la società. La situazione è migliorata successivamente. Noi stessi abbiamo fatto una prova intorno alle 10.45 e l’operatrice ha risposto. Nel frattempo, abbiamo ricevuto una mail da un cittadino a nome di una decina di condomini. Eccola.

Spett.le Redazione,

desidero condividere lo stato di costante sofferenza dei condomini di via Cuba n. 3. L’acqua viene erogata solo qualche ora al giorno con pressione spesso non sufficiente al riempimento dei serbatoi. Oggi, 23 settembre 2024, i rubinetti sono all’asciutto. Quotidianamente bisogna decidere se farsi una doccia o mettere un po’ del preziosissimo liquido da parte e che dovrà bastare per la le successive 22 ore. Dopo mesi di sofferenza, i disagi quotidiani mettono a dura prova la vita ordinaria delle famiglie e in particolare di quelle con anziani e bambini. Il problema principale è l’impossibilità di programmare le attività domestiche. Gli orari, la pressione e i giorni di erogazione sono soggetti a continue variazioni e non si capisce il motivo. Ma davvero l’unica speranza è fare un esposto in Procura?

Vi chiedo di farvi portavoce di un grosso disagio che, credo, coinvolga ancora centinaia di famiglie messinesi e sembra che si voglia far finta che non esista più. Un po’ come mettere la sabbia sotto il tappeto. E stamattina, mentre leggo un articolo sulla prima passeggiata di turisti nello spazio e un altro sulle incredibili opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, guardo la bottiglia mezza piena che servirà a lavare mia figlia. Come nel medioevo.

“Continuano i disagi in via Saccano”

Ci scrive pure un altro lettore: “Prima della famigerata alternanza delle zone A e B, in via Saccano, ricevevamo l’acqua tutti i giorni almeno 4 ore e con buona pressione. Adesso dobbiamo essere felici se ce l’abbiamo per un’ora e mezza, con pressione relativamente scarsa”.

Amam: “Massimo impegno per risolvere i problemi”

L’Amam, con la presidente Bonasera, rinnova la disponibilità a cercare di risolvere i problemi. “In questi mesi, ci siamo scontrati anche con problemi privati, legati ad anomalie di alcuni condomini”, ha sottolineato nella recente conferenza stampa la responsabile della società.

