Via Consolare Pompea, i birilli a intermittenza e le pericolose invasioni di corsia

Il Comune li ha installati, in una parte, per l'ennesima volta ma vengono sempre distrutti

MESSINA – Erano stati posizionati a giugno 2020, dopo una serie di incidenti, alcuni purtroppo anche mortali. Da quattro anni in via Consolare Pompea, nel tratto fra Annunziata e Grotte, ci sono i defleco, birilli delimitatori di corsia per evitare l’invasione del senso di marcia opposto.

Una soluzione che in un primo momento sembrava valida ma già dopo meno di un anno la maggior parte di quei birilli era sparita.

Così anche negli anni successivi, spesso i birilli ripristinati sono durati solo pochi giorni. Ieri sono stati posizionati nuovamente a Pace ma in alcuni tratti continuano a mancare. Il motivo? Spesso vengono “calpestati” da automobilisti o motociclisti incuranti della loro funzione. Di certo serve valutare soluzioni per evitare lo spreco del continuo ricambio e soprattutto per garantire la necessaria sicurezza.