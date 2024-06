“Via Don Blasco ed eventi, Basile dimentica la Giunta Accorinti”

L'ex sindaco di Messina in una nota rivendica il lavoro fatto dalla sua amministrazione

MESSINA – Riceviamo e pubblichiamo una nota di Renato Accorinti, ex sindaco di Messina. Sulla via Don Blasco, il nostro giornale ricostruì i rallentamenti della Regione nel novembre 2018.

Apprendiamo dai comunicati del sindaco di Messina Basile che grazie alla sua amministrazione (e alla precedente De Luca) è stata realizzata la via Don Blasco e sono arrivati i grandi eventi e spettacoli in città.

Ci dispiace che non ricordi quanto accaduto, anche nel periodo in cui lui era revisore dei conti presso il Comune di Messina.

Sperando di fare cosa gradita gli ricordiamo che durante l’amministrazione Accorinti (2013-2018) per la via Don Blasco sono state sviluppate le seguenti azioni:

Completato il progetto

Completata l’iter di approvazione del progetto

Reperiti tutti i fondi necessari per l’appalto

Bandita la gara di appalto

Aggiudicata la gara di appalto

Firmato il contratto di appalto

Lo stesso si potrebbe dire di tante altre opere pubbliche come il porto di Tremestieri, Progetto Capacity, che ha avviato la fase di sbaraccamento, Torrente Bisconte Catarratti, Parco Aldo Moro, Mercato Zaera, il forno Crematorio al Cimitero Centrale…ecc…

Per quanto riguarda i grandi eventi e spettacoli ricordiamo soltanto che prima del 2013 Messina era fuori da qualsiasi circuito nazionale e internazionale, in pochissimi anni abbiamo portato in città:

Vasco Rossi 8/07/2015, 37.838 spettatori

Jovanotti Lorenzo Cherubini 18/07/2015, 38.722 spettatori

Kernel Festival kermesse internazionale che attraverso immagini, colori 4-5/09/2015, oltre 10.000 persone in città

Manifestazione nazionale di Libera XXI Giornata della memoria delle vittime di mafia ”Ponti di memoria, luoghi d’impegno” 21/03/2016, oltre 25.000 persone sulle strade da tutta Italia.

Pooh “reunion” 18/06/2016, oltre 30.000 spettatori

100° Giro d’Italia, 10/05/2017 arrivo della tappa

Tiziano Ferro 08/07/2017 oltre 33.000 spettatori

Sua Santità il XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso 16-17/09/2017, oltre 30.000 spettatori e incontri tra tutte le autorità religiose del mondo.

“Buon lavoro all’amministrazione, le mie precisazioni solo per amore di verità”

Dal 2018 sono rari gli interventi pubblici che abbiamo fatto per osservazioni sulle scelte delle amministrazioni in carica, quelle poche fatte solo per dare un contributo (vedi Casa di Vincenzo) o per ristabilire chiarezza e per amore di verità.

È normale e accade in tutte le città che si amministra raccogliendo anche i risultati e il lavoro fatto dalle amministrazioni che precedono, ma non comprendiamo questa continua campagna costante di revisionismo storico e cancellazione del passato.

Niente di personale, auguro buon lavoro perché le scelte di ogni amministrazione determinano la qualità della vita di tutti i cittadini.

Renato Accorinti

