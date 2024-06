“Dal porto di Tremestieri alla via Don Blasco sono il sindaco del fare” VIDEO

Basile risponde anche su parco Aldo Moro e un protocollo turistico appena siglato con Reggio, mentre s'avvicinano i due anni d'amministrazione

di Marco Olivieri e Simone Milioti

MESSINA – Sindaco Federico Basile, facciamo il punto su alcuni temi in attesa di un bilancio per i due anni d’attività amministrativa, il 16 giugno. Qual è la situazione del parco Aldo Moro in relazione ai problemi del prato? In più mancano ancora i bagni e qualcuno ha parlato di aperture elettorali…

“Siamo in regime di democrazia e ognuno può dire ciò che ritiene opportuno. Abbiamo aperto un parco che non esisteva. Lo abbiamo restituito alla città. Abbiamo detto, come è accaduto per Villa Dante, che tutte le cose da completare saranno portate a compimento. Sarebbe stato inutile tenerlo chiuso. Non è stato uno slogan elettorale. Prova ne sia che tante persone già lo frequentano, comprese le scolaresche. Ritengo che stiamo facendo bene il nostro lavoro. Criticare tanto per criticare non serve a nulla”.

Porto di Tremestieri: ci si augura che sia la volta buona…

“Ricordo i commenti di qualche sigla sindacale che chiedeva commissariamenti e rescissione del contratto. Noi siamo riusciti senza commissariamenti e senza rescissioni del contratto, che avrebbero provocato chissà quale dilazione, a riavviare un’opera con un’azienda che sicuramente è seria (“Bruno Teodoro”, n.d.r.). Vigileremo affinché in 24 mesi, o anche qualche mese in più, si possa completare un’opera che è stata pensata forse in maniera non precisa e che oggi ci serve per tanti motivi”.

Anche la via Don Blasco serve…

“Sì, nel giro di una settimana chiuderemo questo nodo fondamentale. Questa strada è stata pensata forse vent’anni fa. Realizzarla ora significa aver saputo agire nel modo giusto”.

Dopo le iniziative nel campo del biglietto unico integrato, Messina e Reggio firmano un protocollo. Di che si tratta?

“Ci siamo incontrati due mesi fa con il sindaco Falcomatà e abbiamo acceso un fiammifero di speranza su un’area integrata dello Stretto che deve andare al di là del ponte. L’accordo di Ryanair a Reggio sta portando tante persone anche da noi. Ora il protocollo serve affinché le due sponde dialoghino sul piano turistico. Atm garantirà un servizio di trasporto. Sono primi passi che probabilmente dovevano avvenire prima. Sta nascendo un’area turistica e il periodo estivo sarà il banco di prova. Penso a un evento come la Vara, ad esempio”.

