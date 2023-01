Il meglio della settimana: le news di Tempostretto in VIDEO - Tempostretto

Ogni domenica ricordiamo i momenti salienti di 7 giorni da vivere con la nostra testata

montaggio di Silvia De Domenico, servizi di Matteo Arrigo e Silvia De Domenico

MESSINA – Tempostretto tv: video news che raccontano 7 giorni vissuti in modo intenso. La settimana non è mai semplice, in questa città, e la nostra testata racconta, attraverso le immagini e le parole, pezzi di vita e di realtà che attendono spesso una soluzione da decenni. Nella settimana dal 2 all’8 gennaio, vi abbiamo raccontato pioggia e fogna in baracca: l’appello della signora Maria dall’isolato 13. Un appello che tocca il fondamentale tema del risanamento e che evoca inquietanti radici messinesi: tempi in cui le baracche si compravano, in barba alla legge. Il tutto approfittando delle necessità di tante persone in buona fede che oggi sono consapevoli dei propri diritti. Qualche passo in avanti è stato fatto e il processo va completato.

E ancora, in questa carrellata lunga una settimana, il ritorno della suggestiva processione di Santa Lucia a Santo Stefano Briga, dopo 40 anni; “anno nuovo discarica vecchia” (un’emergenza di cui ci occupiamo ogni giorno) all’isolato 13; il presepe vivente di Castanea, con più di mille visitatori al giorno; il concerto a Messina di Alberto Urso. E infine l’appassionante racconto di un ventisette, Francesco Geraci, innamorato della “ciaramedda”, ovvero dell’antichissima tradizione della zampogna, e un altro grande ritorno: “U Pagghiaru” a Bordonaro.

