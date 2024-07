La banda di Faro Superiore sfila a Messina suonando i brani Max Pezzali VIDEO

Si apre la festa per l'ex 883, domani sera in concerto allo stadio Franco Scoglio

MESSINA – Con la parata della banda si è aperta la festa per Max Pezzali a Messina. Musicisti e sbandieratori hanno invaso oggi pomeriggio le vie del centro muniti di colorate pettorine brandizzate suonando le più note canzoni di Max Pezzali. La banda e gli sbandieratori torneranno domani sul palco dello Stadio Franco Scoglio per aprire la strada all’ingresso di Max, dare inizio all’evento e stare al suo fianco per alcuni brani.

Per la data di Messina, è stata scelta la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Faro Superiore, fondata nel 1882 e diretta dal maestro Antonio Costanzo.

In occasione del concerto di Max Pezzali, Atm ha potenziato i servizi di mobilità.