Taekwondo, al PalaRescifina il campionato italiano senior VIDEO

Da venerdì 7 novembre a domenica 9 Messina ospita oltre 500 tra atleti, tecnici e addetti ai lavori. Soddisfazione dell'assessore Finocchiaro e del presidente regionale Cannizzo

MESSINA – La città di Messina si prepara ad ospitare un altro evento di rilevanza nazionale. Nel fine settimana infatti gli appassionati di arti marziali potranno assistere al campionato italiano di Taekwondo e Parataekwondo. La disciplina marziale, in forte crescita di iscritti e risultati per quanto riguarda l’Italia, è disciplina olimpica dall’edizione del 2000 a Sydney. Nelle varie edizioni sono arrivate le medaglia di Mauro Sarmiento (argento a Pechino 2008 e bronzo a Londra 2012), Carlo Molfetta (oro a Londra 2012) e Vito Dell’Aquila (oro a Tokyo 2020). Recentemente a Parigi 2024 anche quella di Simone Alessio, bronzo.

Nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, stamane la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si svolgerà al PalaRescifina dal 7 al 9 novembre. All’incontro con la stampa erano presenti l’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, il presidente regionale della Federazione Italiana Taekwondo Pietro Cannizzo, il delegato nazionale Giuseppe Sottile, che ha portato i saluti del presidente nazionale Angelo Cito, e quello provinciale Orazio Cappellano.

Le dichiarazioni

“Siamo lieti di ospitare il Taekwondo, una delle discipline sportive olimpiche più diffuse al mondo, con oltre 80 milioni di praticanti e 214 nazioni iscritte alla WT – ha dichiarato l’assessore Finocchiaro, che, in apertura del suo intervento, ha portato il saluto istituzionale del Sindaco Federico Basile -. Vi prenderanno parte oltre 300 atleti e circa 200 tra tecnici e ufficiali di gara, provenienti da tutta l’Italia, a conferma che Messina, per l’ennesima volta, è protagonista di eventi sportivi di grande spessore che consentono anche una crescita sociale, economica e culturale con la promozione della nostra città sempre più accogliente e parte attiva in ogni manifestazione. E’ riconosciuta la nostra capacità organizzativa nell’ospitare eventi così importanti, come lo è anche il PalaRescifina, struttura pronta e accogliente”, ha concluso l’Assessore Finocchiaro.

I dirigenti della Federazione Italiana Taekwondo Cannizzo, Sottile e Cappellano hanno ringraziato l’Amministrazione comunale “per la fattiva collaborazione nella fase organizzativa”, sottolineando che “la scelta è ricaduta su Messina sia per la bellezza della città che per la funzionalità del PalaRescifina, che ospiterà la manifestazione”. In particolare Cannizzo ha dichiarato: “Siamo onoratissimi di portare i campionati assoluti per la prima volta a Messina, un campionato di elitè. Avevamo fatto in passato Catania e Palermo, la scelta stavolta è caduta su Messina perché la città merita e il palazzetto merita eventualmente degli eventi internazionali. La giornata clou sarà sabato, avremo montati cinque campi gara, la competizione sarà ad eliminazione diretta”.

Il programma dei campionati nazionali

Organizzati dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA) in collaborazione con il Comitato Regionale Sicilia vedono la partecipazione degli atleti italiani di élite della categoria Senior di Taekwondo e della categoria degli atleti di Parataekwondo. Sono un’importante vetrina e un banco di prova per gli atleti, con l’obiettivo di conquistare l’ambito titolo italiano con il sogno di essere selezionati per competizioni internazionali con l’agognata maglia azzurra.

La competizione avrà inizio venerdì 7 novembre, alle ore 14, per concludersi domenica 9 con la cerimonia di premiazione prevista intorno alle 13.30. Al PalaRescifina si prevedono tre giorni di grande spettacolo e di combattimenti appassionanti, con le categorie 58 kg e 63 kg maschili (40 atleti iscritti) e la 57 kg femminili (26 atlete iscritte) stracolme di campioni che cercheranno di accreditarsi per un posto in nazionale in vista del nuovo quadriennio olimpico.

Nel dettaglio: 7 novembre categorie maschili -54 kg e femminili -46 e -49 kg insieme alle gare di Parataekwondo; 8 novembre categorie maschili -58, -63, -68 kg e femminili -53, -57, -62, -67 kg; 9 novembre categorie maschili -74, -80, -87, +87 kg e femminili -73 e +73 kg. Atleti Taekwondo: cintura nere nati tra il 1990 e il 2008. Atleti parataekwondo: nati dal 1990 al 2009.

Il Taekwondo in Italia

Introdotto in Italia negli anni 60’ dai fratelli Park Sun Jae e Park Young Ghil, il Taekwondo italiano vanta una tradizione di grandi campioni, da Luigi Doriano, prima medaglia Olimpica nel 1988, a Domenico D’Alise, argento a Barcellona 1992, fino ai tempi più recenti con le medaglie d’oro conquistate da Carlo Molfetta alle Olimpiadi di Londra 2012, da Vito Dell’Aquila, oro a Tokyo 2020, e con la medaglia di bronzo conquistata a Parigi 2024 da Simone Alessio, appena laureatosi vice campione del Mondo a Wuxi, in Cina, dove il Presidente federale, Angelo Cito è stato rieletto nel Consiglio Esecutivo Mondiale con uno dei punteggi più alti tra tutti i candidati.

Il movimento del Taekwondo italiano sta vivendo un momento di grande crescita su più fronti e nell’aggiornamento del ranking delle Federazioni nazionali, la FITA (Federazione Italiana Taekwondo) si è piazzata al secondo posto, subito dopo gli Stati Uniti, e davanti a Francia, Gran Bretagna e Koera del Sud. Eccellenti risultati per la squadra dimostrativa (Demo Team) che, oltre ad aver ottenuto ottimi risultati internazionali, si è qualificata nella finale di Italia’s Got Talent del 31 ottobre 2025.

