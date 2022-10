Messina, Altolia celebra i "Profumi d'Autunno" - Tempostretto

Il 5 e il 6 novembre torna l'appuntamento con la seconda edizione della sagra

MESSINA – Altolia si prepara alla festa “Profumi d’Autunno”. Si tratta di una vera e propria sagra, con cui sabato 5 e domenica 6 novembre si vuole celebrare l’autunno, con i suoi colori, i profumi e i sapori. La parola d’ordine sarà “tradizione”: ci saranno mercatini con prodotti tipici e artigianali, ma anche vino, castagne, pane cunzato, arancini e pidoni, oltre a piatti di vario tipo, carne, sfinci di riso e dolci fatti in casa.

Musica e spettacoli il 5 e il 6 novembre

“Profumi d’Autunno” sarò anche musica e spettacoli, con il gruppo folkloristico “I Cariddi”. Altolia sarà raggiungibile con un servizio navetta gratuito, per quella che sarà la seconda edizione della manifestazione. “Il lavoro di squadra è tutto, soprattutto in una realtà come la nostra – spiegano gli organizzatori – il nostro augurio è che in questo evento tutti possano sentirsi a casa e partecipi nella valorizzazione del nostro amato paese”. Sabato 5 novembre si partirà alle 18. Domenica 6, invece, l’evento sarà dalle 10.30 alle 23.00.