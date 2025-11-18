Basile-De Luca in campagna elettorale e acquisti, le opposizioni stanno a guardare

Verso le amministrative (2027 o 2026?). Centrodestra e centrosinistra si devono organizzare. Le ambizioni di Musolino, Gioveni e Russo. L'outsider Valvieri

MESSINA – Verso le amministrative 2027. Ma, senza escludere, le elezioni anticipate nel 2026. Il sindaco di Messina Federico Basile e il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca sono già in campagna elettorale. Ogni settimana fanno il punto su alcuni aspetti del programma e stamattina a Palazzo Zanca aggiungeranno una nuova pedina in una campagna acquisti soprattutto (ma non solo) da Forza Italia e il centrodestra. Dopo Sebastiano Tamà e Maria Fernanda Gervasi, aggiungi un posto a tavola in ScN, insomma.

La strategia di De Luca sembra quella di prendere alla sprovvista i rivali, puntando a dividerli e in caso a disorientarli con il voto amministrativo in anticipo. In teoria, in questo periodo, dovrebbe suggellarsi l’alleanza con il centrodestra. Ma, tra il caos alla Regione siciliana dopo l’inchiesta giudiziaria sulla sanità e le ambizioni da protagonista del capo politico di “TiAmoSicilia”, l’obiettivo sembra quello di ritagliarsi un nuovo ruolo più incisivo dopo l’appannamento degli ultimi anni. E così il capogruppo all’Ars di Sud chiama Nord valuta anche la possibilità di far correre da solo Basile, senza subire condizionamenti.

Il centrodestra diviso, il centrosinistra in costruzione, le ambizioni di Musolino e l’outsider Valveri

Nel frattempo, il centrodestra appare diviso e privo di uno schema comune alla coalizione. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, e qualche altro esponente, per ora nell’ombra, potrebbero aspirare a candidarsi in alternativa a Basile, se l’alleanza non ci sarà. Sull’altro fronte, il centrosinistra è alle prese con una difficile ricostruzione. Antonella Russo, consigliera comunale del Partito democratico e componente della segreteria regionale Dem, potrebbe aspirare alla competizione ma il quadro non è ancora chiaro.

Chi ha l’ambizione di candidarsi in alternativa a Basile è di certo la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino. Esiste pure l’impegno civico, in polemica con l’amministrazione, di Marcello Scurria e del movimento “Partecipazione”. Nel frattempo, come outsider, ha annunciato la sua candidatura Lillo Valveri.

“Mi dispiace vedere il quartiere dove sono cresciuto, a Camaro San Paolo – ha dichiarato Valvieri – ridotto così. Sembra che ci siano stati dei bombardamenti. È vergognoso che da oltre cinquant’anni non siano mai state ripristinate le facciate delle case popolari. Ci sono cornicioni pericolanti, marciapiedi distrutti dalle radici degli alberi, e un senso di abbandono che ferisce il cuore. Da Camaro San Paolo parte la mia campagna elettorale”.

L’augurio è che sia una campagna elettorale basata sui contenuti e con la città di Messina al centro di un progetto di rinascita.

