"C'era una volta... Disney", il concerto che celebra i classici dell'animazione arriva al Palacultura

Tappa il prossimo 4 dicembre a Messina per lo spettacolo diretto da Rossana Raguseo

Le colonne sonore dei classici dell’animazione Disney diventano uno show che arriverà a Messina il prossimo 4 dicembre, con un concerto al Palacultura che spazia dal classico al pop. Lo spettacolo si intitola “C’era una volta… Disney – il Concerto”ed è rivolto ad appassionati di tutte le età.

Prodotto da Menti Associate, con la regia di Rossana Raguseo, lo spettacolo sarà diretto da Simone Temporali (pianoforte e tastiere), affiancato da Daniel Myskiv, violino; Maurizio Leoni, fiatie chitarre; Maurizio Raimondo, basso e contrabbasso e Emanuele Esposito, batteria e percussioni e i cantanti Gabriele Amendola, Daphne Nisi e Giorgia Zaccagni, che si alterneranno sul palco ed eseguiranno i brani che hanno reso immortali i capolavori dell’animazione Disney.

La musica sarà arricchita dalle videoproiezioni nate dalla creatività del team di illustratori e designer di Studio Capta. I biglietti sono già in vendita su Ticketone.



(foto di Roberto Scorta)

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