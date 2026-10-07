 "C'era una volta... Disney", il concerto che celebra i classici dell'animazione arriva al Palacultura

“C’era una volta… Disney”, il concerto che celebra i classici dell’animazione arriva al Palacultura

Gianluca Santisi

Tappa il prossimo 4 dicembre a Messina per lo spettacolo diretto da Rossana Raguseo

Le colonne sonore dei classici dell’animazione Disney diventano uno show che arriverà a Messina il prossimo 4 dicembre, con un concerto al Palacultura che spazia dal classico al pop. Lo spettacolo si intitola “C’era una volta… Disney – il Concerto”ed è rivolto ad appassionati di tutte le età.

Prodotto da Menti Associate, con la regia di Rossana Raguseo, lo spettacolo sarà diretto da Simone Temporali (pianoforte e tastiere), affiancato da Daniel Myskiv, violino; Maurizio Leoni, fiatie chitarre; Maurizio Raimondo, basso e contrabbasso e Emanuele Esposito, batteria e percussioni e i cantanti Gabriele Amendola, Daphne Nisi e Giorgia Zaccagni, che si alterneranno sul palco ed eseguiranno i brani che hanno reso immortali i capolavori dell’animazione Disney.

La musica sarà arricchita dalle videoproiezioni nate dalla creatività del team di illustratori e designer di Studio Capta. I biglietti sono già in vendita su Ticketone.

foto di Roberto Scorta (1)


(foto di Roberto Scorta)

Altri eventi

Arti visive contemporanee, "Flags (siamo semi)" di Guarnera alla Tenuta Rasocolmo
3 Gennaio 2025
Messina in festa, musica a S. Maria Alemanna e a San Michele

PalaCultura, MESSINA
23 Marzo - 8 Giugno 2025
Teatri di Naso. La nuova stagione dal 23 marzo con 12 spettacoli per tutti

Teatro Vittorio Alfieri, NASO
11 Aprile 2025
MessinaCon Day Zero: al "prequel" del festival del fumetto sarà svelata la location di settembre

Caffè letterario Volta Pagina, MESSINA

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Giornate Fai d’autunno tra Messina e Villafranca: dal Salone dei Mosaici al Museo della Medicina
Messina. Le macerie di Pistunina, l’ordinanza per gli eredi e i fondi regionali promessi
“Cumuli di rifiuti davanti la Casa dello studente di Gravitelli”, residenti esasperati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED