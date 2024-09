“Festival della munnizza a Giostra”, Interdonato: “Indifferenziato non è liberi tutti”

Il consigliere Zumbo solleva il problema della spazzatura abbandonata. La risposta della presidente di Messina Servizi

MESSINA – “A Torre Faro il Festival degli aquiloni. A Giostra quello della munnizza”. Andrea Zumbo, consigliere della V Municipalità, attento ai temi del recupero sociale nel territorio, solleva il problema della spazzatura abbandonata. “Ho lanciato l’allarme a Messina Servizi ma da due giorni è lì. La situazione è insostenibile, come si evince dalle foto che invio”, sottolinea.

Messina Servizi: “Non è corretto gettare di tutto e di più”

Da parte sua Maria Grazia Interdonato, presidente di Messina Servizi, mette in evidenza: “Ancora una volta, come ogni settimana, segnaliamo alla polizia municipale. Mi trovo costretta a ribadirlo: il venerdì, giorno dell’indifferenziato per la zona nord, non significa liberi tutti. Come si evince dalle immagini, i mastelli non sono esposti e la gente butta di tutto e di più. Questo comportamento non è corretto nei confronti dei cittadini che rispettano le regole della differenziata e ha costi enormi. Basta”.

