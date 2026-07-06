Governance Poll 2026. Basile passa dal 73esimo al 5. posto

Il sindaco di Messina balza in avanti di 68 posizioni nel censimento del Sole 24 Ore

C’è una vistosa eccezione meridionale nell’edizione 2026 del Governance Poll, lo storico monitoraggio sul consenso dei primi cittadini realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Se la vetta assoluta vede per la prima volta trionfare una donna — la sindaca di Firenze, Sara Funaro, forte di un 66% di gradimento — l’exploit della classifica nazionale porta la firma di Federico Basile, sindaco di Messina.

Basile compie una scalata, lasciandosi alle spalle ben 68 posizioni in un colpo solo. Il primo cittadino peloritano si va a insediare al quinto posto della classifica generale, forte di un gradimento balzato al 62%, con una crescita netta di ben 12 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione.

Il fattore delle elezioni anticipate

A spiegare le ragioni di questo picco di popolarità sono le dinamiche politiche locali che hanno contraddistinto i primi mesi del 2026 a Palazzo Zanca. All’inizio dell’anno, Basile si era dimesso con un anno di anticipo sulla scadenza del mandato a causa del venir meno dell’appoggio della sua maggioranza in Consiglio comunale.

La scommessa del ritorno alle urne a maggio si è però rivelata vincente: Basile ha ottenuto la rielezione immediata al primo turno con il 58,4% dei voti. I dati odierni del Sole 24 Ore fotografano una classica “luna di miele bis”, quel tipico travaso di entusiasmo che investe gli amministratori nelle settimane subito successive a una vittoria elettorale.

Il sondaggio rileva pure, come “eccezionalità del caso”, che “un sindaco del profondo sud” si colloca “nelle posizioni di testa del consenso”, partendo da una posizione “fuori dai grandi schieramenti nazionali, essendo espressione di «Sud chiama Nord» di Cateno De Luca”.

Il podio e la tendenza dei sindaci

In generale, dietro alla capolista Funaro si conferma sul podio il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti (vincitore della scorsa edizione), seguito dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Nella top ten brilla anche l’ottimo posizionamento di Beppe Sala a Milano (decimo con il 59,5%), mentre l’altra grande risalita è quella di Roberto Gualtieri a Roma, che recupera 48 posizioni attestandosi al 54%.

L’altra faccia della Sicilia mostra invece il recupero di Roberto Lagalla a Palermo (50%), che si stacca dalle retrovie della classifica cedendo l’ultimo posto nazionale al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

A livello complessivo, il sondaggio mostra una lieve flessione del rapporto tra cittadini e sindaci: quest’anno solo l’80% degli amministratori supera la soglia del 50% dei consensi, segno di come le giunte locali restino spesso il primo bersaglio del malumore popolare sui temi caldi del territorio, a partire dalle criticità legate alla sicurezza urbana.

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