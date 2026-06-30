I 20 anni dei “Nations Award” celebrati con Castellitto, Morrone e Mastronardi

Galà finale in un noto locale di Letojanni che riapre dopo la devastazione del ciclone Harry

TAORMINA – Conclusa a Taormina la ventesima edizione dei Nations Award – Thinkingreen con un parterre di stelle del cinema, dell’architettura e dell’archeologia: gli attori Sergio Castellitto, Alessandra Mastronardi, Michele Morrone, Margherita Mazzucco, in veste di madrina, la turca Ozge Ozpirincci e Madalina Ghenea, ma anche la scrittrice Margaret Mazzantini, il celebre archeologo ed egittologo Zahi Hawass e l’architetto Mario Cucinella, Founder & Creative Director MCA – Mario Cucinella Architects. Grandi personalità del panorama artistico e culturale contemporaneo protagonisti al Teatro Antico di Taormina nella manifestazione ideata e promossa dal presidente Michel Curatolo con la direzione artistica di Marco Fallanca: sono stati consegnati i Premi Nations Award 2026 anche alla redazione del programma “Leonardo”, da 34 anni telegiornale della scienza e dell’ambiente prodotto dalla TgR Rai Piemonte, che è stato ritirato dal capo redattore centrale Francesco Marino e alla giornalista cinematografica Anna Praderio, firma storica del TG5. Uno spazio dedicato alla musica e ai giovani talenti con una Targa alla GOS Giovane Orchestra Sicula, diretta dal maestro Raimondo Capizzi.



Le 20 candeline del Premio sono state spente durante una Gala nello storico ristorante “Terrazza da Da Nino” a Letojanni, che in 60 anni ha accolto le più grande star del cinema e della musica, da De Niro alla Minnelli a tantissimi altre celebrità: “Abbiamo riaperto oggi – ha detto Giovanni Ardizzone, titolare insieme coi figli Lorenzo e Damiano – dopo che il tragico ciclone Harry dello scorso gennaio aveva distrutto lidi, locali e strutture della costa ionica tra cui la nostra, adesso siamo ripartiti a pieno ritmo col turismo e siamo felici di ospitare eventi di altissimo livello come i Nations Award”.



Alcuni momenti di convivialità grazie anche alla presenza di Bottega Spa, tra i partner della manifestazione: “I Nations Award – Thinkingreen parlano soprattutto di sostenibilità, tema che rimane un baluardo della nostra azienda – ha detto il presidente Sandro Bottega – stiamo avviando un percorso per ottenere la Neutral Carbon Foot Print, una certificazione in grado di attestare che tutta la nostra produzione ha emissioni zero. Ma sostenibilità significa sostenere la nostra storia, la nostra architettura, il nostro paesaggio, perché la bellezza salverà il mondo come diceva Fedor Dostoevskij”.



Nella tre giorni di confronti e approfondimenti all’NH Collection di Taormina su varie tematiche legate soprattutto alla sostenibilità e al futuro green, le aziende LC Energy e Sunleonard Energy Limited, tra gli sviluppatori che hanno ottenuto più licenze positive, rappresentate dal fondatore Stefano Salerno e dal fondatore e amministratore unico Antonio Cocco, sono state coinvolte nel panel dal titolo “Sicilia: La Sfida del 100% Rinnovabile” presieduto dall’assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana Francesco Colianni: “Abbiamo sviluppato per i primari player delle energie rinnovabili nazionali, quali Cdp ed Eni, e investitori internazionale del private equity come Kkr e Future Ventures”.

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