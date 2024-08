Me Jazz Festival, uno spettacolo e un concerto in programma al Giardino Corallo

La mini rassegna di musica e teatro è stata creata dall'associazione Sicilia Mundi: gli appuntamenti il 31 agosto e il 6 settembre

MESSINA – Si chiama ME Jazz Festival ed è una mini rassegna di musica e teatro, a cura dell’associazione Sicilia Mundi, co-organizzata con il Comune di Messina e in programma dal 31 agosto al Giardino Corallo. Due gli eventi attualmente in programma. Il primo è lo “Mizzica, questo è Jazz” con Andrea Tidona che racconterà la storia del genere musicale che affonda le radici in due luoghi: Sicilia e Stati Uniti. Il secondo, in calendario il 6 settembre, sarà il concerto del maestro Francesco Buzzurro: “Un’orchestra a 6 corde – Tour 2024”.

“Mizzica, questo è Jazz”

Il testo di “Mizzica, questo è Jazz”, scritto da Marina Romeo, restituisce il merito ai tanti che con i loro strumenti a fiato memori della tradizione bandistica della Sicilia insieme ai musicisti neri esperti il Blues e Ragtime, diedero vita al Jazz. La sintesi di questa virtuosa e simbolica contaminazione, fu l’incisione del primo disco Jazz della storia “Livery Stable Blues”, nel 1917, firmato da Nick La Rocca, nato a New Orleans da genitori siciliani. In quest’ottica Rino Cirinnà, noto sassofonista siculo americano, insieme ad una band, eseguirà dei brani arrangiati prendendo spunto dalla tradizione bandistica tradizionale siciliana, arrivando alla “Second line”, ritmo tipico delle marching band e delle sue molteplici derivazioni. La regia dello spettacolo è di Alessandro Machia, tra le menti più brillanti della drammaturgia italiana. “Mizzica, questo è Jazz”” sarà un’attrattiva irresistibile per gli appassionati di musica Jazz e grazie alla presenza di Andrea Tidona, noto attore poliedrico, anche per coloro che amano teatro, televisione e cinema.

“Un’orchestra a 6 corde Tour 2024”

Il secondo evento della rassegna, venerdì 6 settembre, sarà un concerto dal forte fascino del Maestro Francesco Buzzurro: “Un’orchestra a 6 corde Tour 2024”. Il musicista siciliano definito da Ennio Morricone: “tra i più grandi al mondo, perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”, apprezzato ovunque per il suo approccio orchestrale alla chitarra insieme ad uno stile trasversale che fonde il classico con il Jazz e il popolare, si esibirà proponendo grandi successi di artisti famosi partendo da Gershwin.