Francesco Nicolosi - pianoforte

Sabato 12 gennaio, alle 18, presso il PalaCultura, per la stagione dell'Accademia Filarmonica di Messina, concero di Francesco Nicolosi al pianoforte.

Programma: Sonata in fa magg K 332 di Mozart, Sonata n. 2 in sol min op 22 di Schumann, Sonetto del Petrarca n. 104 di Liszt, Grande Fantasia sulla Sonnambula di Bellini op. 46 di Thalberg, Rapsodia Spagnola di Liszt

Ingresso per i non abbonati:

Biglietto Intero € 15,00

Biglietto Ridotto (Under 30) € 10,00

Biglietto Studenti (under 18) € 5,00