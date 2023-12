Messina - Monopoli: tutto quel che c'è da sapere sulla partita - Tempostretto

Stasera alle 20:45 il Messina sfida il Monopoli. Come si arriva alla partita e la possibile formazione

MESSINA – Ultima dell’anno e sfida che chiude il girone di andata. Una partita delicata contro una squadra che ha gli stessi punti del Messina e che può valere la virtuale salvezza, uscendo dalla griglia playout. Nel pre partita l’allenatore Giacomo Modica continua a non voler commentare e lascia parlare il campo e soprattutto i giocatori, da loro infatti sono arrivate alcune dichiarazioni circa l’importanza della sfida, un Messina che ha fatto passi avanti soprattutto atteggiamento diverso in campo, più maturo, tre risultati utili consecutivi mantenendo la porta inviolata.

Ci si aspetta il risultato per chiudere questo ciclo di dicembre, in cui la squadra sembra rinata ed è tornata ad avere la fiducia dei tifosi, poi la pausa per la sosta e ieri mattina gli auguri della società e dello staff, senza dimenticare gli interventi sul mercato che verranno. Il presidente Sciotto, ha rivendicato di aver mantenuto l’allenatore nonostante tutti spingevano per cacciarlo, si è detto pronto a intervenire dove gli chiederanno di farlo.

Riguardo agli sfidanti del Monopoli sono un avversario che attraversa difficoltà, in settimana esonerato Tomei e in panchina siederà il vice Luigi Anaclerio. Solitamente i pugliesi giocan con il 3-5-2, tra loro figurano due ex Ferrini e Angileri e mancherà sicuramente Hamlili e in panchina l’allenatore della Primavera

Tra le file del Messina sicuri assenti Emmausso, squalificato, e Buffa ancora in terapia. In forte dubbio Plescia, alle prese con la convalescenza dopo l’operazione, si è allenato ma difficilmente sarà impiegato, e Lia, che dopo un mese out per il problema alla caviglia è tornato ad allenarsi ma potrebbe non essere della partita.

Sembra quindi andare verso la conferma del reparto difensivo, Fumagalli in porta con Salvo Manetta Pacciardi e Ortisi, centrocampo confermato anche con Frisenna, Firenze e Franco, rebus in attacco sembra certo di giocare Ragusa che è apparso in crescita, ma con lui nel tridente il dubbio è chi tra Luciani, Zunno e Cavallo dal primo.

Articoli correlati