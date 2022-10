Messina. Porto di Tremestieri, Basile: "Rescissione? Decideremo entro un mese" - Tempostretto

Il primo cittadino ha fatto il punto nel corso di un incontro organizzato dal Rotary Club Stretto di Messina

«Dal punto di vista legale stiamo cercando di capire se una rescissione non comporti eccessivi ritardi. Mi auguro di trovare la quadra entro metà novembre ed evitare altri contenziosi». L’ha detto il sindaco Federico Basile, in merito al porto di Tremestieri, nel corso di un incontro organizzato dal Rotary Club Stretto di Messina (nella foto col presidente Antonio Albanese).

E ancora sui tanti cantieri il sindaco ha spiegato: «A piazza del Popolo lavori già appaltati ma ci sono stati problemi con la ditta, così come a villa Dante, dove è previsto 1,5 milione di euro per la riqualificazione».

Inoltre, mercoledì 26 ottobre sarà definito l’acquisto dell’ex “Cassa di Risparmio e Banco di Roma”, che saranno sede del secondo Palazzo di Giustizia, mentre riscontri positivi dalla raccolta differenziata che ha raggiunto il 55% ma si punta al 65 per ottenere ulteriori premialità.

Infine, la questione Ponte sullo Stretto: «È un’opera fondamentale per l’Italia e per le infrastrutture del Meridione. Porterà benefici a tutta la Sicilia e credo che ci siano le condizioni per farlo. Questo governo si è esposto più di altri, ma forse si è perso troppo tempo con visioni che non guardavano l’intera utilità della struttura», ha concluso il sindaco Basile che, impegnato a più livelli, ha lanciato un appello ai messinesi: «Dovete darmi una mano. Serve senso di responsabilità e un minimo di sacrificio. L’intento è rendere la città più vivibile».

