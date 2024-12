Promozione. La Messana dilaga e vince la stracittadina con l’Atletico Messina

Una partita senza storia con la capolista giallorossa che lascia le briciole ai biancazzurri. Doppiette per Ventra, Bonasera e Rizzo, gol per Arena e Barbera

MESSINA – Nessuna voglia di fermarsi in casa Messana. La squadra di mister Cosimini vince ancora ed allunga ulteriormente la propria striscia d’imbattibilità stagionale. Al “Sorbello Stadium” i giallorossi approcciano bene la sfida contro l’Atletico Messina, nella 12ª giornata di campionato in Promozione, e la indirizzano già nella prima frazione a suon di reti. Due goal per il capocannoniere del campionato Ventra così come per il neo acquisto Peppe Rizzo, che ha fatto l’esordio tra le mura amiche. Da segnalare il debutto in prima squadra del classe 2008 Boncordo.

Reduce dal blitz esterno maturato a Capo d’Orlando, la Messana puntava a proseguire la striscia vincente anche nella penultima giornata del girone d’andata. Al “Sorbello Stadium” è andato in scena il derby peloritano contro l’Atletico Messina, già affrontato nel primo turno di Coppa di Promozione. In vista della stracittadina, mister Cosimini deve continuare a fare i conti con la folta lista degli assenti: Mondello, Crifò, Sonko e Cannavò. Torna a disposizione, invece, il difensore Nino Misiti. Quest’ultimo parte dalla panchina alla pari di Gazzè. La novità, nella formazione titolare, è Andrea Ardiri da centrale di difesa mentre Giuseppe Rizzo scende in campo per la prima volta di fronte al proprio pubblico. Confermatissimo, in avanti, il capocannoniere Antonio Ventra supportato da Barbera. Ritmi non elevati in apertura di match.

Messana 1966 – Atletico Messina 8-0

La Messana controlla il gioco e gestisce il pallone mentre l’Atletico Messina difende con il baricentro basso e cerca le ripartenze in contropiede. Al 16’, allora, ci pensa Giuseppe Rizzo a rompere l’equilibrio. Gargiulo si guadagna una punizione dal limite che il numero 10 pennella con una perfetta parabola alle spalle di Previti. L’Atletico Messina non reagisce e, al 22’, la Messana raddoppia. Splendida azione personale di Barbera che dialoga nello stretto con Gargiulo ed insacca con il destro in piena area di rigore. Passano appena due minuti e la Messana cala anche il tris. Ottimo sviluppo dell’azione sulla fascia destra dove Tricamo va al cross in mezzo che trova la sfortuna deviazione di un difensore dell’Atletico Messina e Giuseppe Bonasera insacca sulla linea di porta. Al 29’ Tricamo si mette in proprio e tenta la botta dalla distanza che Previti respinge in angolo. Al 32’ arriva il primo tentativo del capocannoniere Ventra che rientra sul sinistro ma calcia abbondantemente alto. L’appuntamento con il gol è solo rimandato ed arriva al 35’: dopo l’ennesima azione corale, Fragapane mette un cross perfetto dalla sinistra che il numero 7 spinge in rete da pochi passi. Al 44’ la Messana cala anche la cinquina: errore difensivo dell’Atletico Messina che lascia una prateria a Giuseppe Bonasera, abile a battere Previti in uscita con il sinistro.

Si riparte con due novità tra le fila della Messana. Mister Cosimini inserisce Arena e Crisafulli per Barbera e Fragapane. Al 2’ i padroni di casa trovano anche il sesto goal: schema da corner, cross di Giosuè Bonasera per l’inserimento perfetto di Rizzo che insacca. Trascorrono due minuti e la Messana segna ancora: lancio perfetto di Rizzo a scavalcare la difesa per Arena che, sul filo del fuorigioco, salta Previti e deposita in rete. All’8’ ci prova Giosuè Bonasera dalla distanza, il pallone deviato termina vicino al palo. Al 14’ ancora il giovane terzino protagonista con il mancino ma Previti respinge. L’Atletico Messina si rende pericoloso al 16’ con un’azione confusa in area di rigore conclusa sul fondo da Cuscinà. Al 24’ esordio in prima squadra per il classe 2008 Alberto Boncordo che sostituisce Ferraù. Al 33’ rischio per la Messana dopo l’appoggio errato di Crupi che riesce poi ad opporsi a Di Natale. Lo stesso attaccante riesce ad insaccare un minuto dopo ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 40’ Boncordo serve Arena che, dal limite, calcia alto sulla traversa. Quattro minuti dopo, la Messana trova anche l’ottava rete. I padroni di casa puniscono la difesa alta degli avversari con Ventra che si invola e batte Previti con il piattone mancino. E’ l’ultima emozione di un match da incorniciare per la Messana.

Tabellino

Messana-Atletico Messina 8-0

Marcatori: 16’ pt Rizzo, 22’ pt Barbera, 24’ pt Giuseppe Bonasera, 35’ pt Ventra, 44’ pt Giuseppe Bonasera, 2’ st Rizzo, 4’ st Arena, 44’ st Ventra.

Messana: Ferrara (8’ st Crupi), Giosuè Bonasera, Fragapane (1’ st Crisafulli), Gargiulo, Tricamo, Ardiri, Ventra, Ferraù (24’ st Boncordo), Barbera (1’ st Arena), Rizzo (8’ st Viscuso), Giuseppe Bonasera A disposizione: Misiti, Gazzè, Sottile, Russo Allenatore: Giuseppe Cosimini

Atletico Messina: Previti, Foti, Bonsignore, Cappello, Gulletta, Vancheri, Farina, Calapaj, Cuscinà, Santamaria, Liotta A disposizione: Maisano, Cucè, Conti, Mollura, La Mantia, Briganti, Pietropaolo, Pensavalle, Di Natale Allenatore: Michele Lucà

Arbitro: Cristian Smario di Catania

Assistenti: Elena Sedda di Catania e Matteo Marino di Messina

Ammoniti: Rizzo (M), Arena (M).

Recupero: 0 pt – 0 st

