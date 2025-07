Torrenti di Bisconte-Catarratti e Camaro-Pozzi, “urgono bonifica e pulizia”

Messina. Il consigliere della III Municipalità Alessandro Geraci invoca un intervento dopo le segnalazioni dei residenti

MESSINA – “Folta vegetazione, rifiuti, sversamenti di liquami con conseguente presenza di insetti, topi e serpenti che la fanno da padroni nei due torrenti cittadini di Bisconte/Catarratti e di contrada Pozzi a Camaro. Numerose le segnalazioni dei residenti costretti a tenere chiuse le finestre, per i cattivi odori e la presenza di animali, anche per scongiurare il pericolo di contrarre malattie infettive con rischio igienico sanitario”. Così in una nota il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Geraci, del Movimento Cinquestelle, che richiede “interventi urgenti nei due torrenti cittadini delle due vallate di Camaro e Bisconte”.

“Negli anni passati – prosegue Geraci – erano stati effettuati interventi di pulizia, cosa che non è avvenuta nell’anno corrente, arrivando dunque in piena estate ad una situazione emergenziale. In particolare il torrente Bisconte/Catarratti, oggetto di appalto milionario con lavori di messa in sicurezza e rifacimento di tutto l’alveo torrentizio, sembra essere tornato come un tempo. Tenuto conto anche dell’ordinanza sindacale per la prevenzione incendi e considerata la collocazione urbana delle fiumare in questione, con estrema vicinanza alle abitazioni, ho richiesto urgente intervento ai dipartimenti e assessorati competenti”, conclude il vicepresidente della Terza Municipalità.