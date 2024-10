Tram Messina. “Una vettura al collaudo, un’altra arriverà a novembre”

L'obiettivo è di arrivare a 8 tram nuovi (più 1 vecchio) entro fine 2024

MESSINA – “Un nuovo tram è arrivato ed è in fase di collaudo, quello incidentato è ancora in Campania per rimetterlo in funzione e tornerà a inizio novembre. Un terzo verrà consegnato entro fine anno. Arriveremo a otto nuovi tram”.

Il presidente di Atm, Giuseppe Campagna, fa il punto sulla riqualificazione delle vetture. Le previsioni vengono spesso spostate in avanti, succede anche stavolta (l’ultimo annuncio riguardava due nuovi tram entro settembre) ma l’obiettivo entro fine anno rimane lo stesso.

I tram rinnovati (di colore rosso con le nuove livree) finora sono 6 ma uno è ancora fermo dopo l’incidente avvenuto qualche mese fa al capolinea Zir, per cui ce ne sono in circolazione 5, oltre a 2 vecchi (di colore grigio), per un totale di 7, con una frequenza di passaggio ancora troppo alta (17 minuti) e soprattutto con una serie di corse saltate (e sostituite da bus) con cadenza quasi giornaliera.

Alla messa in servizio dei prossimi tre tram (compreso quello incidentato), uno dei vecchi verrà mandato in officina. In quel momento, presumibilmente a fine anno, i tram in servizio saranno 8 nuovi e 1 vecchio. Forse solo per poco, visto che da gennaio dovrebbero iniziare i lavori sulla linea, che ne comporteranno il fermo per un lungo periodo.

Articoli correlati