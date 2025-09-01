Attività per bambini e anziani, impianti aperti ai cittadini: l’estate di tutti a Villa Dante VIDEO

Dopo il restyling la riqualificazione sociale. Centro E-si-sto punto di riferimento per famiglie, studenti e coworking

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ stata l’estate di tutti a Villa Dante. Un luogo pieno di vita, di persone e di attività. Dai bambini del Centro estivo, agli anziani, ai giovani del progetto L’estate addosso. Mattinate intense, colorate e rumorose. Ma anche impianti sportivi aperti ai cittadini, aree giochi e cani sempre utilizzate e gli spettacoli serali dentro l’arena.

E poi il centro polifunzionale E-si-sto che si conferma punto di riferimento per famiglie con bambini, anche molto piccoli, studenti che trascorrono ore e ore sui libri e lavoratori nell’area coworking. Insomma l’estate a Villa Dante è stata davvero un’estate per tutte le fasce d’età.

Dopo il restyling la riqualificazione sociale

Quella di Villa Dante è stata una vera e propria riqualificazione sociale. Non solo i lavori di restyling conclusi lo scorso anno hanno restituito bellezza alla villa, ma anche le tante attività che si svolgono al suo interno l’hanno fatta diventare luogo vivo e apprezzato dalla città. Il polmone verde, nuovo fiore all’occhiello di Messina, è affidato da anni all’azienda speciale Messina Social City. La presidente Valeria Asquini racconta tutti i progetti che hanno convissuto in sintonia nei mesi estivi appena trascorsi.