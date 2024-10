Parcheggio Socrate, cresce l’erba ma non il numero di auto VIDEO

Mondello: "Avrà rilevanza con il progetto di riqualificazione di Fondo Fucile"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Non cresce il numero di automobilisti che lo utilizzano ma solo qualche ciuffetto d’erba fra le strisce blu. Il nuovo parcheggio d’interscambio “Socrate”, sul viale Gazzi, è stato inaugurato a febbraio dell’anno scorso ma è rimasto quasi inutilizzato, seppur gratuito. Quei 33 parcheggi avranno rilevanza, però, quando il progetto di riqualificazione di Fondo Fucile diventerà realtà. Nell’area sbaraccata, infatti, sorgeranno impianti sportivi, spazi verdi e un asilo nido. E’ quello che spiega l’assessore al Risanamento e vicesindaco Salvatore Mondello nella nostra visita nell’ex baraccopoli.

“Trattativa con il Policlinico per Socrate e Bordonaro”

“Inoltre c’è una trattativa con il Policlinico, sia per questo parcheggio che per quello di Bordonaro”, aggiunge Mondello. Proprio l’anno scorso era stato presentato il nuovo bus Atm, il numero 12 bis, che era stato pensato proprio per fare da navetta tra il nuovo parcheggio d’interscambio di Bordonaro e l’ospedale. Anche questo tentativo, però, non ha avuto grande riscontro di pubblico.

“Le infrastrutture che riguardano il mondo della mobilità hanno un rilascio lento. Bisogna avere la giusta pazienza per vedere gli effetti e i risultati in un lasso di tempo più lungo”, conclude il vicesindaco.