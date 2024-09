Rds torna a Messina. Tutti i giorni dalle 12 alle 15 in diretta da piazza Cairoli VIDEO

Petra Loreggian: "Grazie a tutti i messinesi per l'accoglienza così calorosa"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo il successo delle serate Rds Summer Festival di luglio la radio italiana torna a Messina. Per una settimana trasmetterà in diretta da piazza Cairoli, con il programma “I peggio più peggio” di Petra Loreggian e Giovanni Vernia. E nel gabbiotto della temporary radio installato in piazza c’è proprio la conduttrice milanese, mentre l’altra metà della coppia trasmetterà da Roma.

Fino a sabato 5 ottobre

Da oggi fino a sabato 5 ottobre tutti i giorni dalle 12 alle 15. Già stamattina prima della diretta alcuni fan hanno bussato alla porta di Loreggian per fare un selfie. “Stamattina sono stata accolta con una buonissima granita alla mandorla, chiunque venga a trovarmi porta qualcosa da assaggiare”, racconta la speaker radiofonica. E ringrazia i messinesi per la calorosa accoglienza.

“Si parlerà molto di Messina”

In queste 6 giornate di diretta radiofonica si parlerà molto di Messina, nel segno del marketing territoriale avviato dall’Amministrazione comunale e dall’assessorato di Massimo Finocchiaro. La radio mobile era già stata l’anno scorso sia a piazza Cairoli che nella piazza principale di Torre Faro, con le coppie Sergio Friscia e Anna Pettinelli al mattino e Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini nel pomeriggio.