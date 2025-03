Storie di donne e di coraggio: l’8 marzo di chi lotta per difendere un diritto VIDEO

Ci mettono la faccia e fanno sentire la propria voce: le interviste al femminile dell'ultimo anno di Tempostretto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono donne comuni. Semplici cittadine che lottano per difendere i propri diritti. Ci mettono la faccia e fanno sentire la propria voce perché il territorio in cui vivono non le fa sentire al sicuro. Sono le abitanti di Zafferia, Ponte Schiavo, Santa Lucia, Contrada Scoppo, Torrente Papardo e San Saba. Tutte zone in cui dal 2 febbraio scorso si convive con la paura.

C’è chi cerca lavoro a 40 anni e chi a 50 torna a studiare

C’è chi a 70 anni lotta ancora per avere una casa dignitosa e chi per avere giustizia per un figlio o un marito persi tragicamente. C’è chi lotta per difendere i propri diritti di persona con disabilità o quelli di un figlio in carrozzina. C’è chi lotta per rientrare nel mondo del lavoro a più di 40 anni e chi fra i banchi di scuola a più di 50 anni.

Storie di forza e di coraggio

Le loro sono storie di forza e di coraggio. Di donne che non si arrendono, che non hanno paura di ricominciare da zero o di far sentire il proprio grido di dolore.