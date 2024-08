Audace Cerignola prossimo avversario del Messina. Presentazione e precedenti

I pugliesi hanno vinto all'esordio in trasferta contro la Juventus Next Gen. A segno la coppia Salvemini-Cuppone, precedenti sfavorevoli ai biancoscudati

MESSINA – Il Messina si prepara alla prima trasferta stagionale. Nella serata di domani la squadra giocherà al “Domenico Monterisi” di Cerignola. La formazione pugliese è guidata in panchina dall’ex Giuseppe Raffaele e dopo aver chiuso lo scorso campionato a quota 53 punti, bastevoli per disputare i playoff, quest’anno sembra aver ripreso da subito col piede giusto.

Vittoria all’esordio regalando una prima sorpresa nel girone C. In casa della Juventus Next Gen l’Audace Cerignola ha prevalso con un rocambolesco 4-3. Già a segno la forte coppia di attaccanti di mister Raffaele, Salvemini e Cuppone due che conoscono bene la categoria. La squadra si è schierata con un 4-4-2 che ha visto Saracco tra i pali, Martinelli, Gonnelli, Ligi e Bianchini a comporre la linea difensiva, ma Ligi non sarà della partita come Manetta, entrambi squalificati. In mezzo al campo Coccia, Paolucci, Tascone e Russo. Davanti come detto Salvemini e Cuppone.

Arbitrerà la sfida Mattia Ubaldi di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Michele Decorato di Cosenza & Leonardo Tesi di Padova. Quarto ufficiale: Gabriele Iurino di Venosa. Recentemente un solo precedente con questo arbitro per i biancoscudati nella sfida in casa del Crotone al ritorno nella stagione 2022/2023, persa dal Messina per 1-0. Ha diretto in Lega Pro anche il Cerignola per una sola volta, stesso esito con la squadra pugliese sconfitta per 1-0 in casa dell’Avellino nella passata stagione all’andata.

I precedenti tra Messina e Cerignola

Lo scorso anno le due squadre si affrontarono alla prima di campionato. Pareggio per 2-2 in casa pugliese in una partita che cambiò più volte padrone: il Messina passò in vantaggio con la rete di Tropea, Malcore ribaltò la situazione con una doppietta fino alla punizione, quasi allo scadere, di Firenze che rimise tutto in parità.

Al ritorno al Franco Scoglio sconfitta amara del Messina, che interruppe una striscia di quattro risultati utili consecutivi, a cui ne seguirono altri sei, in una partita condizionata dall’espulsione di Ortisi dopo neanche mezz’ora. Malcore e D’Andrea segnarono per gli ospiti, in mezzo la rete di Zunno.

Due anni fa arrivarono due sconfitte. All’andata al Monterisi netto 3-0 dei locali, Achik, D’Andrea e rigore di Malcore a firmare il tris. Mentre al ritorno sconfitta di misura al Franco Scoglio per un Messina che veniva ancora da una serie di cinque risultati utili consecutivi, la rete corsara di Zak su calcio d’angolo regalò i tre punti ai pugliesi.

Prevendita per il settore ospiti

Intanto è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Audace Cerignola-Acr Messina di venerdì 30 agosto 2024. I tagliandi potranno essere acquistati presso il sito postoriservato.it al prezzo di € 13,50 più i diritti di prevendita. La prevendita per il settore ospiti chiuderà giovedì 29 Agosto alle ore 19:00.

